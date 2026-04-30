El Gobierno Nacional actualizará el Impuesto al Combustible: ¿Cuánto sube la nafta?

La decisión del Gobierno Nacional de aplicar una actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2 podría terminar en un nuevo aumento de la nafta. El impacto de este incremento se reflejará en los surtidores, siempre que las empresas decidan trasladar el ajuste a sus listas de precios, una posibilidad que fuentes del sector consideran probable para YPF, aunque no existe confirmación oficial.

En YPF se reflejarán los primeros aumentos. Foto 0223.

El nuevo esquema surge del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispone que desde mayo el impuesto fijo a los combustibles líquidos aumenta $10,398 por litro, subiendo de $345,541 a $355,939. Así lo explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, quien remarcó que ambos tributos se aplican como montos fijos y se suman directamente al precio final de cada litro de nafta.

Además de actualizar el tributo principal, el decreto modifica el componente vinculado a las emisiones de dióxido de carbono. El Impuesto al CO2 sumará $0,637 por litro desde mayo. De esta manera, el ajuste impositivo totaliza $11,035 por litro vendido, considerando ambos conceptos.

Nuevo aumento del combustible. Foto 0223.

Cuánto aumentará la nafta

En mayo, si finalmente las empresas traducen al precio final la actualización del Impuesto al Combustible, la nafta aumentará entre un 0,5 y 1%. La actualización de los tributos anunciada por el Gobierno suma un total de $11,035 por litro a lo que pagan los usuarios por cada litro de nafta súper y premium.

Debido a la guerra entre Israel/Estados Unidos e Irán, la nafta subió un 23% durante el mes de abril impactando en la inflación de Argentina y generando un efecto dominó en productos y servicios en alza en cuanto a precios.