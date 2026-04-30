El Gobierno Nacional actualizará el Impuesto al Combustible: ¿Cuánto sube la nafta?
Se prevé un nuevo aumento por la decisión impositiva. Sorpresa tras el 23% que marcaron las subas durante el mes de abril.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La decisión del Gobierno Nacional de aplicar una actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2 podría terminar en un nuevo aumento de la nafta. El impacto de este incremento se reflejará en los surtidores, siempre que las empresas decidan trasladar el ajuste a sus listas de precios, una posibilidad que fuentes del sector consideran probable para YPF, aunque no existe confirmación oficial.
El nuevo esquema surge del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, donde se dispone que desde mayo el impuesto fijo a los combustibles líquidos aumenta $10,398 por litro, subiendo de $345,541 a $355,939. Así lo explicó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, quien remarcó que ambos tributos se aplican como montos fijos y se suman directamente al precio final de cada litro de nafta.
Además de actualizar el tributo principal, el decreto modifica el componente vinculado a las emisiones de dióxido de carbono. El Impuesto al CO2 sumará $0,637 por litro desde mayo. De esta manera, el ajuste impositivo totaliza $11,035 por litro vendido, considerando ambos conceptos.
Cuánto aumentará la nafta
En mayo, si finalmente las empresas traducen al precio final la actualización del Impuesto al Combustible, la nafta aumentará entre un 0,5 y 1%. La actualización de los tributos anunciada por el Gobierno suma un total de $11,035 por litro a lo que pagan los usuarios por cada litro de nafta súper y premium.
Debido a la guerra entre Israel/Estados Unidos e Irán, la nafta subió un 23% durante el mes de abril impactando en la inflación de Argentina y generando un efecto dominó en productos y servicios en alza en cuanto a precios.
Leé también
Temas
Lo más
leído