La nafta volvió a aumentar: cuánto cuesta llenar el tanque en Mar del Plata

Los incrementos comenzaron en los primeros días de mayo.

En los últimos días se registró un nuevo aumento de los precios de la nafta en las estaciones de servicio, en consonancia al anuncio realizado semanas atrás sobre la actualización de los impuestos a combustibles.

El Gobierno Nacional, a través del Boletín Oficial, publicó un decreto donde establece un incremento en la carga impositiva fija a los combustibles líquidos de $10,398 por litro, de modo que pasó de $345,541 a $355,939.

Además de actualizar el tributo principal, el decreto modificó el componente vinculado a las emisiones de dióxido de carbono. En consecuencia, el impuesto al CO2 sumó $0,637 por litro desde mayo. Así, el ajuste impositivo totaliza $11,035 por litro vendido, considerando ambos conceptos.

Cuánto cuestan los combustibles en Mar del Plata

Las estaciones de servicio de Shell registraron entre un 5,6 y un 6,6% de aumento en los principales combustibles. Los precios quedaron de la siguiente manera.

Super $2175

$2175 V Power $2439

$2439 Evolux Diesel $2245

$2245 V Power Diesel $2409

Los surtidores de la empresa Puma también sintieron el ajuste, ya que el valor se incrementó entre un 6,6 y un 9,9%.

Super $2161

$2161 Max Premium $2419

$2419 Diesel $2253

$2253 Ion Diesel $2400

YPF mantuvo las variaciones entre el 4 y 4,22% y no se descarta que vuelva a sufrir modificaciones en los próximos días.

Super $2101

$2101 Infinia $2272

$2272 Infinia Diesel $2181

$2181 Diesel 500 $2269

Axion fue la segunda empresa que más aumentó sus valores con porcentajes entre 6,3 y 9,4% al día de la fecha.