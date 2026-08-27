Mar del Plata será sede del Séptimo Workshop Latinoamericano de Investigación en Abejas

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) será sede del Séptimo Workshop de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (Solatina), que se realizará el 29 y 30 de agosto. El encuentro reunirá a unos 80 investigadores y estudiantes de distintos países de la región para compartir avances y analizar las principales amenazas que atraviesan actualmente las poblaciones de abejas y otros polinizadores.

La Dra. Melisa Garrido, investigadora adjunta del Conicet, docente de la Unmdp y organizadora local, explicó que el workshop funciona como un espacio para poner en común las investigaciones más recientes y detectar problemáticas compartidas entre los países latinoamericanos.

“Nos estamos juntando para investigar por qué se están enfermando o por qué están disminuyendo ciertas poblaciones de abejas”, señaló Garrido. Entre los principales ejes aparecen el cambio climático, la pérdida de diversidad de recursos florales, el impacto de los pesticidas y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la producción apícola y el bienestar de los animales.

Unos 80 investigadores y estudiantes de toda la región se reunirán el 29 y 30 de agosto

Como antesala del encuentro, el 27 y 28 de agosto se desarrollarán dos cursos especializados. Uno estará enfocado en el monitoreo y análisis de las pérdidas de colmenas para determinar sus causas y posibles medidas de prevención, mientras que el otro abordará el impacto de las actividades humanas, particularmente el uso de pesticidas agrícolas y de productos destinados al tratamiento de enfermedades de las abejas.

El encuentro también tendrá un fuerte componente formativo. Solatina reúne no solo a investigadores consolidados, sino también a estudiantes de posgrado, quienes tendrán la posibilidad de presentar sus trabajos y establecer vínculos con especialistas de toda la región. Para Garrido, la experiencia permite que los jóvenes conozcan nuevas perspectivas y se acerquen a la comunicación científica tanto dentro del ámbito académico como hacia la sociedad.

El objetivo es compartir avances científicos y analizar las principales amenazas que enfrentan las abejas y otros polinizadores.

La elección de Mar del Plata como sede tampoco es casual. La ciudad cuenta con una importante trayectoria en investigación sobre sanidad apícola. Garrido destacó especialmente el trabajo del laboratorio dirigido por el Dr. Martín Eguaras, considerado pionero en el desarrollo de distintas líneas de investigación vinculadas a la salud de las abejas.

Argentina, además, ocupa un lugar destacado tanto en la investigación como en la producción apícola. Es uno de los principales países exportadores de miel y cuenta con una importante concentración de colmenas. Solo en la provincia de Buenos Aires existen alrededor de 1,5 millones, una cifra que, según Garrido, equivale a la producción de numerosos países europeos juntos.

Sin embargo, la importancia de las abejas excede ampliamente la producción de miel y cera. Su función como polinizadoras resulta fundamental para el crecimiento de frutas, verduras y numerosos cultivos, incluyendo productos como el café, el chocolate y las almendras. “El foco es cuidar a las abejas como una forma de cuidar nuestro alimento y nuestro ambiente. Ambientes sanos para ellas son ambientes sanos para nosotros también”, sostuvo la investigadora.

Aunque el workshop será un encuentro técnico y cerrado al público general, desde Solatina remarcan que la conservación de los polinizadores también puede abordarse desde los hogares. A través de su sitio web y su cuenta de Instagram, la organización comparte investigaciones y consejos para que los vecinos puedan contribuir al cuidado de las abejas desde sus propios jardines.