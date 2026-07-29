Scola, Chapu Nocioni, Magnano, Lamas, Germán Beder y más: se viene un evento "inédito" de básquet en Mar del Plata

En agosto y noviembre, la Selección Argentina jugará tres partidos oficiales clasificatorios a la Copa del Mundo Qatar 2027.

Se presentó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Básquet que se desarrollará el sábado 15 y domingo 16 de agosto en Mar del Plata, organizado por la Academia Sergio Hernández.







En el anuncio, estuvo presente Sergio “Oveja” Hernández, director técnico de la generación dorada y multicampeón de la Liga Nacional de Básquet, acompañado por el intendente Agustín Neme y el presidente del Emturyc, Diego Juárez.







El congreso está diseñado como un encuentro de capacitación de alto vuelo internacional. El staff de disertantes contará con figuras como Luis Scola, Andrés Chapu Nocioni, Julio Lamas, Rubén Magnano, Nicolás Casaláguida, Sergio Hernández, Manuel Álvarez, Vitor Galvani, Herman Mandole, Martín Polo López, Diego Lo Grippo y Gabriel Piccato, entre otros profesionales del básquet.

Será la primera vez que se reúnan estos nombres en un mismo evento. Para ese fin de semana llegarán como participantes entrenadores, jugadores, dirigentes, preparadores físicos y directores deportivos de seis países y casi todas las provincias del país.

El emocionante evento de básquet se desarrollará a mediados de agosto en Mar del Plata.

“Cuando nos enteramos y empezamos a charlar, dije: ´Es por acá, tenemos que apoyar y acompañar porque esto no solo es de excelencia deportiva, sino que también es para la gastronomía, hotelería, comercios y el turismo´”, comentó el jefe comunal.

“Para mí es un orgullo. Amo el básquet, como al deporte en general. Hay una decisión para que esto ocurra porque no es lo mismo que suceda en Mar del Plata que en otra ciudad. En lo personal, estoy seguro que Mar de Plata es la capital nacional del básquet y todos los meses que vienen vamos a vivir y convivir con este deporte tan lindo”, consideró Neme.

Por su lado, "Oveja" Hérnandez explicó que están llevado adelante "un congreso inédito, no solo en el básquet, sino en el deporte argentino", y remarcó que "es un motivo de orgullo tremendo”.

Asimismo, el entrenador destacó que este tipo de eventos permite la llegada de personas de otras partes del país y del mundo para que conozcan "una ciudad increíble", y concluyó: "Puede haber 500 congresos en el futuro, pero el primero siempre va a ser el primero y estoy muy orgulloso de que sea acá”.

La presentación se realizó este miércoles en la sede del Emturyc.

Detalles del Congreso Internacional de Básquet

La primera jornada, el sábado 15, se desarrollará en el Hotel Costa Galana con presentaciones, mesas temáticas especializadas, disertaciones y, como actividad estrella para el cierre, una charla magistral de Luis Scola.

La segunda jornada, el domingo 16, será en el Club Unión, como parte de las celebraciones por sus 100 años. Habrá trabajos prácticos en cancha y un living exclusivo con los tres técnicos de la generación dorada -Hernández, Magnano y Lamas- moderada por el periodista Germán Beder.

Para más información acerca del evento, se encuentra disponible en este enlace.