Manejaba un Gol a alta velocidad, chocó y huyó: piden fotos y videos para que “haya justicia”

Una motociclista fue embestida por un auto a toda velocidad y su conductor, en vez de ayudarla, realizó un acting y huyó del lugar. Ahora la mujer pide a los marplatenses a que puedan enviarle fotos y videos para tratar de localizar al responsable del siniestro.

El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 13 cuando Milagros (32) manejaba su moto (una Mondial de 110 de cilindrada) por la avenida Jorge Newbery y cuando, con semáforo en luz verde, intentó doblar hacia su derecha, a Mario Bravo, fue chocada de frente por un Volkswagen Gol Trend color azul.

La mujer sufrió heridas en sus piernas y su moto quedó averiada.

“Yo después pude ver las cámaras y él venía rápido. Apareció de la nada y me chocó. Frenó. Una señora le dijo que me ayude y él se bajó del auto. Era un muchacho de unos 35 años. Parecía asustado pero me dijo que me iba a ayudar. De repente, se va al auto supuestamente a buscar el celular y no lo vimos más”, contó Milagros a 0223.

Veinticuatro horas después, la joven está muy dolorida porque el choque le provocó varios raspones y golpes en sus piernas, por lo que debe hacerse una resonancia para evaluar posibles daños en su rodilla. “Me duele todo. Por suerte me cubre la ART del trabajo. Pero la moto quedó muy rota”, dijo.

La moto sufrió daños en su sector frontal.

Según relató Milagros, necesita ubicar al conductor del VW Gol. “Estaba vestido con pantalón y camiseta del Club Alvarado. Y recuerdo el auto. Pero no sé su patente. En ese momento, mientras estaba en el piso, vi que mucha gente estaba filmando. Necesitaría que alguien me pueda pasar esas imágenes. No necesito que salga de testigo. Solo saber cuál es la patente. Quiero justicia. Gracias a Dios estoy viva pero el susto que pasé yo y mi hijo fue tremendo y no se lo deseo a nadie”, concluyó.