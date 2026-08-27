Está semaforizada pero ocurren los peores accidentes: la fatídica cuadra de Mar del Plata

Los comerciantes de la zona brindaron algunas explicaciones de porqué suceden tantos siniestros, algunos fatales.

Este miércoles una mujer de 70 años que cruzaba la avenida Independencia a la altura de Alvarado, fue embestida por un auto. El brutal impacto le provocó la pérdida de conocimiento y su inmediato traslado al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Tanto dicha esquina como toda la zona están semaforizadas, sin embargo los accidentes ocurren con demasiada frecuencia y algunos incluso resultaron fatales.

Independencia entre Alvarado y Castelli: sorprenden los graves accidentes a pesar que la zona está repleta de semáforos.

Si bien en este caso la víctima resultó una peatón, habitualmente involucra a conductores de autos y sobretodo, de motos. En los últimos 15 meses ocurrieron al menos tres graves siniestros, en los que resultaron gravemente heridos dos motociclistas y en otro caso, un hombre murió casi en el acto cuando su moto fue chocada de frente por un auto.

“No respetan los semáforos”

Esta tarde 0223 consultó a los comerciantes de la avenida Independencia, que coincidieron que el exceso de velocidad y la ausencia de respeto por las señales viales, son las causantes de los numerosos accidentes.

“Alvarado es una calle muy concurrida. De hecho, como está el Hospital Materno acá cerca, pasan muchos coches rápidos, con pañuelos afuera, policía... No sabemos porque hay tantos choque porque hay semáforo con los cuatro cortes”, evaluó Sonia, responsable de una tradicional mueblería de la cuadra.

Independencia entre Alvarado y Castelli: sorprenden los graves accidentes a pesar que la zona está repleta de semáforos.

De la otra mano de la avenida, Cristina, que trabaja en una farmacia, no deja de sorprenderse por la cantidad de siniestros y sostiene que gran parte de ellos son ocasionados por la “imprudencia”.

“Primero que no se respeta el semáforo, pasan en rojo. Y también es cierto que esta esquina la usan mucho los bomberos, la policía y está el Materno. La gente va al hospital y tiene que ir a toda velocidad, cuando uno tiene que ser prudente también en eso. Últimamente ha habido varios accidentes fatales, como el de la ambulancia que aplastó a una persona”, recordó.

Independencia entre Alvarado y Castelli: sorprenden los graves accidentes a pesar que la zona está repleta de semáforos.

Roxana, que atiende la agencia de loterías de esa cuadra, también se vio sorprendida por la cantidad de siniestros y apuntó a la falta de respeto a los semáforos. “Andan todos muy rápido y cruzan en rojo”, completó.