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Torneo Clausura

Se terminó el ciclo Damonte en Aldosivi

Luego de la derrota ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, el entrenador dejó su cargo.

Damonte no le pudo encontrar la vuelta y el "tiburón" busca el reemplazo lo antes posible.

27 de Agosto de 2026 16:21

Por Redacción 0223

PARA 0223

Como se podía esperar, ante un mal arranque de semestre, sin triunfos en el torneo local y con la eliminación de la Copa Argentina, Israel Damonte dejó de ser el técnico de Aldosivi.

El entrenador no pudo obtener victorias en la Liga Profesional, que tiene al “tiburón” peleando para evitar el descenso. Dirigió ocho partidos y el único triunfo fue ni más ni menos que ante River por Copa Argentina, lo que parecía ser el envión ideal para afrontar el Clausura.

Sin embargo, en ese plano las cosas no salieron como esperaba y debe encarar la recta final con el objetivo de alcanzar a Deportivo Riestra, el equipo que está ocho puntos por encima en la tabla anual por la permanencia.

Ahora, la dirigencia deberá ver los pasos a seguir de cara al choque del domingo ante Argentinos Juniors en La Paternal

 

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