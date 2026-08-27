¿Se va? Coudet suspendió la conferencia de prensa y tiene un pie y medio afuera de River

El entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet, tomó la decisión de no participar de la conferencia de prensa obligatoria posterior a cada encuentro de copa internacional, luego de sumar una grave caída en octavos de final de la Sudamericana, ante Independiente Santa Fe de Colombia por penales.

El “Millonario” empató 1-1 en el partido de vuelta, luego de haber igualado sin goles en la ida, en el país cafetero, y cayó por 8-7 en una tanda de penales extensa y sufrida para los simpatizantes locales, en el estadio Monumental.

Habiendo acumulado un nuevo fracaso en su ciclo como entrenador de River, luego de haber superado la peor racha de derrotas de la historia del club en el profesionalismo, el director técnico decidió no dar la conferencia de prensa y su continuidad pende de un hilo.

River atraviesa horas turbulentas luego de una eliminación catastrófica en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con Independiente Santa Fe de Colombia como verdugo, luego de un encuentro en el que fue superior pero chocó con dos paredes: el arquero Weimar Asprilla y la propia ineficacia de sus jugadores de ataque.

Así, luego de acumular seis derrotas y una eliminación en los últimos 11 partidos, entre las que se incluyeron la caída agónica en la final del Apertura 2026 y una derrota inexplicable ante Aldosivi por 3-1 en la Copa Argentina, el ciclo Coudet parece haberse terminado y, con una conferencia de prensa suspendida, será cuestión de horas para que desde la dirigencia “Millonaria” se tome una decisión, en caso que el entrenador no renuncie: respaldo o despido.