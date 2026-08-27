Banco Provincia bajó las tasas para refinanciar deudas: cuáles son los nuevos montos y plazos de pago

El Banco Provincia anunció una importante reducción en las tasas para refinanciar deudas y aliviar los presupuestos de las familias bonaerenses. La banca pública mejoró las condiciones de plazos y costos de su programa especial Ponete al día destinado a clientes con morosidad registrada. Las autoridades confirmaron que las alternativas contemplan opciones en hasta 72 meses, con esquemas adaptados al nivel de ingresos de los usuarios.

Cuáles son las nuevas tasas que ofrece el Banco Provincia

Para quienes registran una mora temprana de hasta 90 días y perciben haberes en la institución, la tasa anual disminuyó al 50%. Asimismo, la tasa baja al 39% para aquellos solicitantes con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En situaciones de mora avanzada con riesgo de sobreendeudamiento, el banco habilitó un esquema con tasa del 31% anual, lo que representa una cuota estimada de $30.732 por cada millón de pesos refinanciado.

Los pagos se pueden llevar a cabo en 72 cuotas.

El programa contempla una alternativa exclusiva para saldar resúmenes de tarjetas de crédito Visa y Mastercard con atrasos de hasta 70 días y deudas hasta $10 millones. Este plan otorga un plazo de 60 cuotas a una tasa del 41% anual y ofrece un beneficio diferencial: permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. Con esta iniciativa, las autoridades buscan proteger la capacidad de compra del consumidor golpeado por la coyuntura económica.

Al analizar la iniciativa, el presidente de la entidad, Juan Cuattromo, señaló: “Frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”.

La reducción puede hacerse sobre los intereses, no sobre el capital.

Las gestiones para acceder al beneficio pueden realizarse de manera presencial en sucursales o mediante canales digitales como el sistema BIP Móvil y líneas telefónicas oficiales. Durante la primera mitad del año, el plan alcanzó un rotundo éxito operando 75 mil acuerdos por montos superiores a $281 mil millones.