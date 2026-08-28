Entradera en San Carlos: uno de los detenidos es quien golpeó con el palo de hockey a la víctima

En sintonía con el dictado de prisión preventiva para el adolescente detenido el lunes tras la violenta entradera en el barrio San Carlos se conocieron detalles de los cuatro operativos que llevó adelante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y permitieron detener a dos hermanos de 23 y 28 años que integraron la banda. Los dos miembros restantes están identificados: tienen 16 y 22 años.

Tras el pedido de la fiscal Mariana Baqueiro y el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI allanó los inmuebles ubicados en Vignolo al 3000, Heguilor entre calle 5 y 7, Benito Lynch al 8900 y Beruti al 8400 donde detuvieron a los dos hermanos y secuestraron el Peugeot 2008 empleado en el robo, una campera y una gorra, dos iPhone y más de cuatro kilos de cogollos de marihuana.

A partir del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad se estableció que Josue Aldair Ordoñez (23) era quien ejercía el liderazgo y uno de los más violentos, al punto de ser quien golpeó con el palo de hockey al dueño de casa y le dio un puñetazo a la mujer. Su hermano Alan Daniel Ordoñez (28) era quien hacía las veces de chofer y “campana”.

En cuanto a los sujetos que permanecen prófugos se estableció que el menor de 16 años también agredió a las víctimas y el joven de 22 era el que en todo momento se comunicaba de forma telefónica con quien estaba en el exterior a bordo del Peugeot 2008.

Las plantas de marihuana.

El auto empleado en el robo.

Los progenitores de los hermanos fueron aprehendidos durante los operativos por el hallazgo de la marihuana y tras ser notificados de la formación de causa recuperaron la libertad. Los dos hermanos quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.