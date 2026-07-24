Escrachan a cuatro motochorros en un intento de robo en San Carlos: "Llevan buen rato buscando víctimas"

El video fue registrado por la cámara de seguridad de una vivienda de la cuadra.

Los hechos de inseguridad volvieron a dejar en alerta a los vecinos del barrio San Carlos. A través de un video registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, quedaron escrachados cuatro motochorros que intentaron robar un vehículo en la jornada del jueves y a plena luz del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.20, en la intersección de las calles General Paz y Urquiza. Como se puede ver en el video, los delincuentes se movilizaban en una moto gris y otra roja, con dos ocupantes en cada rodado. Pasaron a baja velocidad y tantearon a un conductor para luego sorprenderlo e intentar robarle el auto.









Los vecinos difundieron el video a través de las redes sociales y advirtieron que los delincuentes llevaban un largo rato "merodeando el barrio en busca de víctimas", lo que provocó temor entre ellos.

La difusión del video tenía el principal objetivo de advertir el crecimiento de esta modalidad de robo en el barrio. Los vecinos dicen que se repitió durante las últimas semanas y pidieron extremar las precauciones.