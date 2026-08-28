Prisión preventiva para el adolescente detenido por el robo en San Carlos

La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dictó hace instantes la prisión preventiva del menor de 16 años que participó de la violenta entradera a una familia en el barrio San Carlos.

La decisión de la Jueza Mariana Irianni está en sintonía con el pedido que hizo la fiscal Mariana Baqueiro, por lo que el adolescente seguirá alojado en el Centro Cerrado de Batán.

El adolescente seguirá alojado en el Centro Cerrado de Batán.

En su única presentación tras ser aprehendido a bordo de la camioneta sustraída a la familia, el menor se negó a declarar tras entrevistarse con una defensora oficial.

Tal como se informó, la camioneta VW Amarok sustraída a la familia en la vivienda ubicada en la zona de Vieytes y Urquiza fue hallada en la zona de la avenida Antartida Argentina y tras un seguimiento controlado fue interceptada en la esquina de Olazar y Marique.

Allí uno de los ocupantes logró darse a la fuga mientras que personal policial redujo a un adolescente de 16 años domiciliado a pocas cuadras de ese lugar. Las fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que registra un solo proceso penal previo cuando era menor no punible.

La investigación a cargo de la DDI continuó y permitió identificar a los otros cuatro miembros de la banda: tres mayores y un menor.

Este viernes, en el marco de cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Alfar se detuvo a dos mayores y se secuestró el automóvil Peugeot 2008 en el que la banda llegó a la zona de Vieytes y Urquiza. Con la identificación total de la banda solamente resta aprehender a un mayor y un menor de edad.