De ser como "hermanos" a dejarlo sin movilidad de un disparo: "Quiero que pague por lo que hizo"

El joven fue detenido la semana pasada y está acusado de homicidio en grado de tentativa.

Después de que detuvieran al sospechoso de dispararle a Elías Ezequiel Lezcano y causarle una discapacidad permanente, la madre de la víctima comentó que no comprende "qué le pasó por la cabeza" para atentar contra el joven, con quien mantenía una relación "muy de hermanos".

Según le comentó la mujer a 0223, Lezcano se encuentra en etapa de recuperación y "viene bastante bien", aunque no logró recuperar su movilidad, y aguardan a que ingrese al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) para iniciar el "tratamiento con terapias".

Además, precisó que debieron adquirir "una cánula más extendida" producto de la complicación en su tráquea, la cual será colocada en los próximos días.

Lezcano, de 20 años, sufrió una parálisis permanente como consecuencia del disparo.

Por otro lado, en cuanto a su vínculo con el acusado, la mamá sostuvo que era una relación "muy de hermanos" y remarcó que es "hasta el día de hoy" que no entiende "qué le pasó por la cabeza" para gatillar y herir a su hijo, que se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

En el mismo sentido, sostuvo que al detenido lo conocía "hace muchos años, desde chico", y contó que la familia de él no se comunicó con ella en ningún momento, ni el día del ataque en Gutemberg y República de Cuba ni luego de ser capturado el jueves pasado en el centro.

En paralelo, acerca del móvil de la agresión, la madre del joven herido no dio demasiadas precisiones, pero aclaró que "la moto por la que discutieron ni siquiera era de León -el acusado- ni de Elías, era de otro".

El acusado fue atrapado el jueves pasado en el centro de Mar del Plata.

"Quiero que pague por lo que hizo. Que haya sido una discusión o lo que fuera, si quería lastimarlo no era la forma. Lo que hizo es muy inhumano e injusto", sentenció.