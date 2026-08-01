Murió el comerciante baleado en Malvinas Argentinas

Según confirmaron autoridades judiciales a 0223, falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) el comerciante baleado este mediodía en un intento de robo en una ferretería del barrio Malvinas Argentinas.

La violenta secuencia se registró en la intersección de la Avenida Libertad y la calle Luciano Arrue, cuando dos hombres ingresaron armados al negocio y le dispararon en el pecho al comerciante para luego huir rápidamente.

La ferretería está ubicada en Libertad y Arrue en el barrio Malvinas Argentinas.

Los efectivos de la Comisaria 6ta que se apersonaron en el lugar lograron capturarlos después de montar un operativo en la zona. Se trata de dos hombres mayores de edad, que quedaron imputados por robo y homicidio. También secuestraron el arma de fuego presuntamente utilizada.

Según pudo saber 0223, uno de los delincuentes fue atrapado por los efectivos en Brandsen y 186. Ya contaba con antecedentes penales y se trataría de la persona que le habría disparado al comerciante fallecido. El otro delincuente aprehendido había corrido por los techos y lograron capturarlo en 186 y Berutti.

La policía montó un operativo en la zona y logró detener a los dos delincuentes involucrados.

La víctima había sido trasladada por un móvil policial al Hospital, donde llegó con signos vitales y fue rápidamente asistido. Pese a los intentos del equipo médico por salvarlo, la herida del arma de fuego fue muy grave y el hombre murió poco después de haber ingresado.

Los detenidos son dos hombres, mayores de edad.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar de los hechos y dio lugar a las actuaciones supervisadas por la Jefatura Departamental. La investigación continúa para determinar cómo se dieron los hechos.