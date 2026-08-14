Robaron un auto y se enfrentaron con la policía: un ladrón herido

Un joven de 22 años y un adolescente de 17 acusados de robar un auto a mano armada el jueves a la noche fueron aprehendidos el viernes a la madrugada en la zona de Villa La Palangana: el mayor fue baleado y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Todo comenzó con la denuncia que hizo un hombre de 41 años al que dos sujetos en moto le robaron su automóvil Fiat Cronos de color gris que estaba detenido en inmediaciones de Avellaneda y Jujuy. “Según manifestó el damnificado, uno de ellos lo habría intimidado mediante la utilización de un arma de fuego, desapoderándolo del vehículo y de su celular”, informaron autoridades policiales.

Réplica de arma hallada en la zona.

Minutos más tarde, un allegado logro activar el sistema de rastreo del teléfono celular, estableciéndose una ubicación en inmediaciones de avenida Juan B. Justo y calle 178, en cercanías del sector conocido como Villa La Palangana: desde ese lugar se implementó un operativo cerrojo que culminó en inmediaciones de calle Balcarce y Termas de Rio Hondo.

Allí los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie en distintas direcciones. En el lugar fue reducido un adolescente de 17 años, mientras que el joven de 22 años fue herido luego de que realizar un movimiento para extraer un arma de fuego.

El joven resultó herido en el muslo y glúteo derechos y fue trasladado por personal de SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece bajo custodia policial para su evaluación médica.

Fue trasladado al Higa.

En el marco de las diligencias posteriores, personal policial logro localizar y secuestrar las dos chapas patentes correspondientes al automóvil, las cuales se encontraban ocultas detrás del gabinete del medidor de gas de un domicilio vinculado al imputado de 22 años. También secuestraron una réplica de pistola de color negro, localizada en inmediaciones del lugar donde se desarrolló la persecución.

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Walter Martínez Soto dispuso que el menor de 17 años fuera trasladado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán mientras que el joven quedó con custodia policial en el Higa.