Entregaron la camioneta para que la prendieran fuego y cobrar el seguro

Una pareja que denunció en la comisaría tercera el robo de su camioneta fue imputada de los delitos de tentativa de estafa y falsa denuncia cuando personal policial interceptó el rodado que era manejado por un hombre al que le habían dado una copia de las llaves para que lo llevara a un descampado y lo prendiera fuego.





Comando de Patrullas Sur

Vértiz y Diagonal Garibaldi

Chevrolet Captiva en Soler y Goñi

Chevrolet Captiva de color gris

Fortunato de la Plaza y Polonia

onductor, de 37 años, fue identificado y manifestó no contar con documentación del rodado

pareja de 44 años que había denunciado a sustracción de la misma camioneta

no presentaba signos compatibles con un ingreso violento o forzamiento de cerraduras o parantes

habrían entregado voluntariamente una llave de la camioneta

fiscalía de Delitos Económicos

estafa en grado de tentativa y falsa denuncia

Chevrolet Captiva

Fue personal delel que recuperó la camioneta que había sido denunciada como sustraída en inmediaciones de avenidaminutos después de la una de la madrugada.Los oficiales vieron el rodadoobservaron unae hicieron un seguimiento controlado hasta interceptarla en inmediaciones de avenida. El c, que tenía colocada una de sus llaves originales.Al llegar a la comisaría tercera se encontraron con la: a partir de las entrevistas realizadas por el personal policial y del análisis de las circunstancias del hecho, surgieron inconsistencias en los relatos. “Los efectivos constataron que el vehículo, mientras que los denunciantes contaban con una llave original del rodado”, informaron autoridades policiales.Profundizando la investigación, se estableció que los propietariosal hombre que posteriormente fue interceptado por la Policía, con la finalidad de que trasladara el vehículo hasta un descampado y provocara su incendio.Desde lase dispuso la formación de causa bajo la carátulasin disponer medidas restrictivas de libertad. También se procedió al secuestro preventivo de la, de las dos llaves originales de ignición y demás elementos de interés para la investigación.