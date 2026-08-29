Entregaron la camioneta para que la prendieran fuego y cobrar el seguro
Sucedió el sábado a la madrugada. El hecho quedó al descubierto cuando interceptaron a un hombre que manejaba el rodado sin los papeles.
29 de Agosto de 2026 09:23
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una pareja que denunció en la comisaría tercera el robo de su camioneta fue imputada de los delitos de tentativa de estafa y falsa denuncia cuando personal policial interceptó el rodado que era manejado por un hombre al que le habían dado una copia de las llaves para que lo llevara a un descampado y lo prendiera fuego.
Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que recuperó la camioneta que había sido denunciada como sustraída en inmediaciones de avenida Vértiz y Diagonal Garibaldi minutos después de la una de la madrugada.
Los oficiales vieron el rodado Chevrolet Captiva en Soler y Goñi observaron una Chevrolet Captiva de color gris e hicieron un seguimiento controlado hasta interceptarla en inmediaciones de avenida Fortunato de la Plaza y Polonia. El conductor, de 37 años, fue identificado y manifestó no contar con documentación del rodado, que tenía colocada una de sus llaves originales.
Al llegar a la comisaría tercera se encontraron con la pareja de 44 años que había denunciado a sustracción de la misma camioneta: a partir de las entrevistas realizadas por el personal policial y del análisis de las circunstancias del hecho, surgieron inconsistencias en los relatos. “Los efectivos constataron que el vehículo no presentaba signos compatibles con un ingreso violento o forzamiento de cerraduras o parantes, mientras que los denunciantes contaban con una llave original del rodado”, informaron autoridades policiales.
Profundizando la investigación, se estableció que los propietarios habrían entregado voluntariamente una llave de la camioneta al hombre que posteriormente fue interceptado por la Policía, con la finalidad de que trasladara el vehículo hasta un descampado y provocara su incendio.
Desde la fiscalía de Delitos Económicos se dispuso la formación de causa bajo la carátula estafa en grado de tentativa y falsa denuncia sin disponer medidas restrictivas de libertad. También se procedió al secuestro preventivo de la Chevrolet Captiva, de las dos llaves originales de ignición y demás elementos de interés para la investigación.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar