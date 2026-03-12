Denunció que le robaron el auto y descubrieron que era mentira

La denuncia inicial por el robo a mano armada de un auto que una mujer hizo de forma online el lunes pasado quedó finalmente descartada luego de las actuaciones que hizo personal de la comisaría segunda: la mujer que la había realizado fue notificada de la formación de una causa por falsa denuncia.

Este jueves, miembros del Gabinete Técnico Operativo de la dependencia establecieron que la denuncia realizada por la dueña del Citroën C4 de color gris era falsa y labraron actuaciones que quedaron a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

Tiene 27 años.

La mujer de 27 años había dicho que en la intersección de Las Heras y Juan José Paso dos hombres la habrían abordado exhibiendo un arma de fuego para sustraerle el rodado. Esa denuncia dio lugar a una causa a cargo de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) a cargo del fiscal Joaquín Morán.

El Fiscal interviniente dispuso la notificación de la formación de la causa y la remisión de las actuaciones a sede fiscal, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad para la imputada.