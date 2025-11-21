"Me robaron las cuatro ruedas": era mentira y le formaron una causa penal

Un hombre de 55 años que había denunciado el robo de las cuatro ruedas de su auto fue notificado de la formación de una causa por defraudación agravada y falsa denuncia tras confirmar que había mentido para cobrar el seguro.

El 6 de noviembre el sujeto dijo que había dejado su auto Renault Logan estacionado en Dorrego al 4000 y que le habían robado las cuatro gomas por lo que se iniciaron actuaciones de oficio.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría segunda analizó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y recabó testimonios que permitieron confirmar que el hecho no existió y que la denuncia tenía como objetivo ser presentada en la compañía de seguros.

Tras obtener copia de la desestimación del siniestro presentado por el asegurado desde la Oficinas de Determinación de Autores dispusieron que se haga una nueva causa por defraudación agravada y falsa denuncia. La nueva causa fue remitida a la fiscalía de Delitos Económicos.