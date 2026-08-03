Fue viral en el mundial, llegó a Sudamérica y convirtió un gol inolvidable: Tim Payne debutó en Olimpia

Inmejorable presentación para el neocelandés, que mostró sus credenciales con un golazo en su debut en Olimpia.

El defensor neocelandés Tim Payne tuvo un estreno inolvidable con la camiseta de Olimpia de Paraguay al marcar un golazo en la victoria por 5-0 frente a Rubio Ñu, en un partido correspondiente a la Copa de Primera del país.

El lateral, que se hizo conocido durante el Mundial 2026 por un fenómeno viral en redes sociales, sobre todo en Instagram, necesitó apenas unos minutos para ganarse el aplauso de los hinchas. Payne, de 32 años, comenzó la jugada en el lateral derecho y recibió la pelota fuera del área, para sacar un potente remate que se clavó junto al palo y convertir su primer tanto con el conjunto paraguayo. La conquista rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gran debut del futbolista que llegó al club tras disputar la Copa del Mundo con Nueva Zelanda.

El lateral fue presentado por Olimpia luego de finalizar su participación en el Mundial 2026, certamen en el que también alcanzó una enorme popularidad gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, "El Scarso", que multiplicó sus seguidores en redes sociales.

El nombre de Tim Payne pasó del anonimato a transformarse en una auténtica celebridad de las redes sociales, registrando un crecimiento exponencial de su masa de seguidores motorizado de forma exclusiva por la comunidad argentina.

Nacido en la ciudad de Auckland, Timothy John Payne es un experimentado futbolista neozelandés de 32 años que se desempeña habitualmente como defensor central o lateral derecho en Olimpia de Paraguay, club por el cual firmó mientras se disputaba la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El futbolista posee un recorrido consolidado en el fútbol de Oceanía y con participación regular en la selección de los “All Whites”, el jugador no formaba parte del radar del gran público futbolístico global hasta el inicio del último certamen mundialista.

La repentina notoriedad de Payne se originó a partir de una propuesta diseñada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, reconocido en las plataformas digitales bajo el seudónimo de “Scarso”. La consigna planteada a la audiencia consistió en realizar un rastreo minucioso de las plantillas de las naciones de menor tradición futbolística clasificadas al Mundial, con el propósito de identificar al profesional con menos seguidores en redes sociales para hacerlo conocido. El análisis de perfiles determinó que el zaguero oceánico cumplía con los requisitos, contando inicialmente con una base de apenas 4.700 usuarios en su cuenta de Instagram.

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En un lapso de un par de días, una oleada de usuarios procedió a seguir el perfil del atleta, cubriendo sus publicaciones institucionales con millares de comentarios en español.