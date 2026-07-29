La FIFA no dejó pasar el gesto de la Selección y abrió un expediente contra la AFA

El organismo inició un expediente disciplinario que también involucra a varios futbolistas argentinos por distintos episodios ocurridos durante la Copa del Mundo.

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección Argentina por diferentes hechos registrados durante el Mundial 2026. El punto central de la investigación está relacionado con la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras el triunfo frente a Inglaterra en las semifinales, una imagen que rápidamente recorrió el mundo y ahora quedó bajo análisis del máximo organismo del fútbol.

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, la bandera mostrada durante los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta podría ser considerada una manifestación política, algo que los reglamentos del organismo prohíben dentro de las competencias oficiales. La imagen fue protagonizada por futbolistas argentinos y se convirtió en una de las postales más comentadas de la Copa del Mundo.

Sin embargo, la investigación no se limita únicamente a ese episodio. El expediente también incluye el informe elaborado por el instructor de ética designado para el caso y alcanza a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. En el procedimiento también figura el español Gavi, quien será evaluado por hechos ocurridos durante el certamen.

La AFA deberá responder por presuntas infracciones al Código Disciplinario de la FIFA relacionadas con manifestaciones ajenas al deporte, conductas consideradas inadecuadas, discriminación, agresiones racistas, fallas de seguridad, retrasos en los partidos, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los hinchas en distintos encuentros del Mundial 2026.

En el plano individual, Nahuel Molina y Leandro Paredes afrontan cargos por presuntas agresiones, mientras que Thiago Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva. Ahora será la Comisión Disciplinaria de la FIFA la encargada de analizar cada uno de los casos y determinar si corresponde aplicar sanciones tanto a la AFA como a los futbolistas involucrados, en un expediente que promete generar una fuerte repercusión internacional.