Una mujer de 93 años murió salvajemente atacada por el perro dogo de su inquilina
La víctima sufrió heridas de gravedad y fue derivada a Posadas, donde finalmente murió pese a la asistencia médica recibida.
Por Redacción 0223
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Una mujer de 93 años murió después de ser atacada por un dogo en la provincia de Misiones. El hecho ocurrió durante la mañana del viernes y la víctima fue identificada como Marta Moral.
Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas, donde finalmente falleció por las lesiones sufridas.
Un vecino que llegó minutos después contó a Misiones Online que la encontró gravemente herida. “Estaba toda ensangrentada, lastimada por todos lados”, relató. Según explicó, circulaba en moto cuando otros vecinos le pidieron ayuda para conseguir una ambulancia.
“La mujer estaba muy mal, ya estaba casi agonizando. Yo fui rápido a buscar la ambulancia y, cuando volví, ella ya estaba subiendo a un auto blanco”, agregó.
Qué se sabe del ataque
De acuerdo con la reconstrucción, Moral había ingresado al patio trasero de una casa vecina donde se encontraba el perro. La dueña de la vivienda no estaba en el lugar en ese momento.
El mismo vecino explicó que la víctima era propietaria del terreno y mantenía una relación de locación con la dueña del animal. También señaló que la mujer solía pasar por ese sector para buscar plantas.
Además, sostuvo que entre los habitantes de la zona ya existían comentarios por el comportamiento del perro y que había preocupación por su conducta.
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