Grave denuncia penal contra Coscu por un ataque mortal de sus perros

Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, fue denunciado penalmente en las últimas horas debido a que sus perros hirieron a una vecina y mataron a su mascota en el barrio Santa Bárbara de Tigre, donde vive.

El ataque tuvo lugar el pasado 28 de septiembre, pero los detalles la denuncia que le hizo Carla Kammann, la víctima de 48 años, contra el conocido streamer recién se dieron a conocer este viernes en las redes sociales.

"Paseaba a mi perrita con correa, como lo hacíamos todos los días en el mismo circuito, y cerca del lote 382, dos pitbull y un dogo, sueltos, corrieron hacia nosotras, en jauría, no eran perritos... eran bestias", relató a través del grupo de WhatsApp de los vecinos sobre cómo comenzó el ataque en ese barrio cerrado del conurbano bonaerense que terminó con la muerte de su perra.

Parte de la denuncia penal que presentó la vecina contra el streamer.

Respecto a las lesiones que sufrió, Kammann ahondó: "A mí, uno me llevó por delante, me tiró al piso, y pegué la cabeza contra el asfalto. Me defendí poniendo el brazo en el cuello, pudo morder el codo, otro la rodilla", agregó.

Sobre la pérdida de su perrita Polly, aclaró: "Los tres fueron por ella y la despellejaron, literal. Pedí ayuda. Y salieron dos vecinas, madre e hija, que me ayudaron (están como testigos de la causa), pero por la cizaña que tenían fue imposible separarlos".

El chat en el grupo del barrio en el que la víctima narró los hechos.

"Ante mi llamado, y el de las vecinas, llegaron dos guardias que tampoco los pudieron separar y trajeron herramientas para hacerlo. En resumen, Polly murió a causa de las heridas y de las infecciones. Yo con lesiones, pero podría haber sido víctima si no hubiera estado mi perra", agregó la mujer.

Pepe Ochoa, integrante de LAM, adjunto este viernes las imágenes en su cuenta de Twitter, con los detalles de la denuncia que realizó Carla. "Sus tres perros mataron a la perrita de una vecina y la atacaron ferozmente. Él dormía la siesta y se enteró porque los guardias del barrio cerrado donde vive le llevaron los perros", escribió.

Por otra parte, las autoridades anunciaron una normativa restrictiva y explicaron que este barrio privado tiene "un impedimento reglamentario" para la tenencia de estos perros. "Se ha reiterado el pedido para que retiren los animales del barrio y se está formalizando la denuncia en la justicia y en el Tribunal de Faltas municipal, órgano que tiene competencia en estos casos según la ley 14.107", aclararon en los mensajes desde Santa Bárbara.

"Recordamos que nosotros como Consorcio, podemos intimar el retiro de los animales, pero no tenemos poder de policía para efectivizar esta medida", sentenciaron, haciendo referencia a las mascotas del streamer, quien también podría ser sancionado con la rescisión del contrato de alquiler de la casa en la que vive por incumplimiento de las normas del estatuto del barrio.