Alvarado lo ganó en tres minutos y se quedó con el duelo marplatense ante Kimberley

Con una ráfaga en dos pelotas paradas, Alvarado sacó adelante un partido que era equilibrado, en el que Kimberley había sido apenas superior, y a partir de ahí justificó la diferencia y la victoria por 2 a 0 que lo afianza cada vez más en la pelea por la Zona Campeonato B y lo acerca a los playoffs del Torneo Federal A. Cristian Gorgerino y Germán Cervera, los dos ingresando desde el banco, marcaron los tantos del conjunto de Pablo Martel.

Hasta los 25' del segundo tiempo, el empate estaba bien. Incluso si había uno que merecía ir ganando, era Kimberley, por postura, protagonismo y porque había hecho trabajar mucho a Emanuel Bilbao en la primera parte. Pero el "dragón" desaprovechó sus ocasiones y le salió muy caro. Al minuto de juego, un desborde de Russo no lo pudo empujar abajo del arco por centímetros Castillo.

El sector derecho del ataque era el preferido, aprovechando que Matías Pérez tiene más vocación ofensiva y por ahí lastimaba el "dragón". Cuando podía trepar, el lateral de Alvarado incomodaba y le metió un centro a la cabeza a Sosa que no le pudo dar dirección. Un buen remate de Ullúa que sacó Bilbao y anularon en el rebote cuando terminaba en gol por una posición adelantada, un centro que se cerró y obligó a otra reacción del "uno" y un cabezazo de Loscalso apenas alto, fueron las llamadas de atención del local. Del otro lado, apenas un desborde de Castellano que tiró el centro atrás y Gutiérrez, de "cachetada" mandó apenas afuera.

El complemento no cambió demasiado. Sí Alvarado le peleó más y mejor la posesión de la pelota, y fue más incisivo con dos contras que no pudo aprovechar. Primero porque Castellano tardó en desprenderse de la pelota y cuando se la dio a Sosa ya no tenía superioridad, y en una larga para Gutiérrez, lo desacomodaron cuando se aprestaba definir.

Pero a los 27', se rompió el partido. Un córner fue cabeceado para atrás por un defensor y Gorgerino por el segundo palo, casi en la línea, sólo tuvo que empujar para sacar la ventaja. Tanto golpeó que, tres minutos después, un centro desde tres cuartos de cancha superó a todos menos a Tomás Fernández que tocó al medio y Germán Cervera empujó al gol. Dos mazazos y a cobrar.

El resto estuvo de más. Kimberley nervioso se llenó de amarillas (echaron a entrenador y ayudante de campo por protestar) y Alvarado lo manejó con autoridad. Fernando Marcos se llevó todas las miradas del "José Alberto Valle" por un flojo arbitraje, pero al "torito" no le importó. Se quedó con tres puntos que pueden valer oro en su gran objetivo.

Síntesis

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Mauricio Miori y Laureano Tello; Facundo Russo, Ever Ullúa y Jonathan Zárate; Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini.

Cambios: ST 25' Hernán Sosa y Máximo Masino por Mañas y Ullúa, 29' Rodrigo Ríos y Leonardo Verón por Zárate y Tello, y 37' Juan Santillán por Castillo.

Alvarado (2): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Matías Pérez; Tomás Federico, Matías Mansilla y Ramiro Makarte; Santiago Gutiérrez; Ariel Castellano y Germán Sosa. DT: Pablo Martel.

Cambios: ST 10' Cristian Gorgerino y Marco Miori por Pérez y Makarte, 15' Germán Cervera por Sosa y 39' Franco Pinoni y Pablo Hofstetter por Castellano y Gutiérrez.

Goles: ST 27' Gorgerino (A) y 30' Cervera (A).



Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.



Estadio: "José Alberto Valle".



