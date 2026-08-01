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San Lorenzo goleó a Alvarado y dio un gran paso en el Torneo Federal femenino

El equipo se impuso este sábado 4 a 1 en el partido de ida y llegará con una amplia ventaja a la revancha del próximo jueves.

El triunfo del equipo por 4 a 1 lo dejó con una amplia ventaja para el próximo encuentro.

1 de Agosto de 2026 20:48

Por Redacción 0223

PARA 0223

San Lorenzo de Mar del Plata tuvo un gran comienzo en la serie del Torneo Federal femenino al vencer este sábado por 4 a 1 a Alvarado en el partido de ida, que se disputó en el estadio "Juan Montoya".

Después de un arranque parejo, Karen Ferreyra abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo. Más tarde, a los 35, Milagros Maraz volvió a poner en ventaja a San Lorenzo para cerrar la primera etapa con un 2-1 favorable.

En el complemento, el conjunto terminó de inclinar el juego a su favor. Apenas comenzado el segundo tiempo, Ana Cruz marcó el 3-1 y la misma jugadora volvió a convertir a los 33 minutos para sellar la goleada por 4 a 1.

El equipo dirigido por Cristian Pérez formó con Yesica Vercelli; Brisa Villalba, Noelia Erede, Geraldine Arbelo, Yamila Costoya, Jenifer Flores, Nicole Villalba y Tatiana Buabud; Araceli Torena, Priscila Medina, Milagro Maraz, Rocío Varela, Yanina Décima y Milena Braña; Ana Cruz, Morena Barraza y Karen Ferreyra.

Con este resultado, San Lorenzo quedó bien posicionado de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves y definirá cuál de los dos equipos seguirá en carrera en el Torneo Federal femenino.

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