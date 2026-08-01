San Lorenzo goleó a Alvarado y dio un gran paso en el Torneo Federal femenino

El triunfo del equipo por 4 a 1 lo dejó con una amplia ventaja para el próximo encuentro.

San Lorenzo de Mar del Plata tuvo un gran comienzo en la serie del Torneo Federal femenino al vencer este sábado por 4 a 1 a Alvarado en el partido de ida, que se disputó en el estadio "Juan Montoya".

Después de un arranque parejo, Karen Ferreyra abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo. Más tarde, a los 35, Milagros Maraz volvió a poner en ventaja a San Lorenzo para cerrar la primera etapa con un 2-1 favorable.

En el complemento, el conjunto terminó de inclinar el juego a su favor. Apenas comenzado el segundo tiempo, Ana Cruz marcó el 3-1 y la misma jugadora volvió a convertir a los 33 minutos para sellar la goleada por 4 a 1.

El equipo dirigido por Cristian Pérez formó con Yesica Vercelli; Brisa Villalba, Noelia Erede, Geraldine Arbelo, Yamila Costoya, Jenifer Flores, Nicole Villalba y Tatiana Buabud; Araceli Torena, Priscila Medina, Milagro Maraz, Rocío Varela, Yanina Décima y Milena Braña; Ana Cruz, Morena Barraza y Karen Ferreyra.

Con este resultado, San Lorenzo quedó bien posicionado de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves y definirá cuál de los dos equipos seguirá en carrera en el Torneo Federal femenino.