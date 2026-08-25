De una cláusula de 100 millones a irse gratis de River: la historia que sorprende al fútbol argentino

Llegó desde Europa como una de las grandes apuestas del Millonario, pero nunca pudo debutar oficialmente y ahora continuará su carrera en Venezuela.

Hay historias que parecen imposibles en el fútbol y la de este delantero es una de ellas: llegó desde España como una de las grandes promesas, River decidió blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero apenas un año después quedó libre y tuvo que buscar un nuevo destino lejos de Núñez. El atacante que protagonizó este curioso recorrido es Alexander Woiski, quien ahora continuará su carrera en el fútbol venezolano.

Woiski había arribado a River a mediados de 2025 en condición de libre desde Mallorca y con el respaldo de Marcelo Gallardo, que veía en el joven atacante un futbolista con proyección. Su perfil también despertaba interés fuera del club, ya que tenía nacionalidad hispano-argentina y había formado parte del radar de la Selección Argentina. La respuesta de River fue contundente: una cláusula de salida fijada en 100 millones de euros como muestra de la valoración que existía sobre su futuro.

Woiski firmó con River con una cláusula de 100 millones

Sin embargo, aquella protección contractual nunca llegó a ponerse a prueba. El delantero no consiguió consolidarse en el plantel profesional y no disputó ningún encuentro oficial con la Primera de River. Su actividad quedó principalmente concentrada en la Reserva, donde llegó a disputar 18 partidos, sin poder dar el salto definitivo al equipo dirigido por Gallardo.

Con el cambio de entrenador, además, su situación perdió todavía más espacio. Después de la etapa de Gallardo, Eduardo Coudet le comunicó que no sería tenido en cuenta, por lo que Woiski comenzó a entrenarse en Cantilo mientras buscaba una salida definitiva. Finalmente, las partes acordaron la rescisión del vínculo y el atacante quedó con el pase en su poder.

Su nuevo destino será Deportivo Táchira, que confirmó oficialmente su contratación. El conjunto venezolano anunció que el vínculo será inicialmente hasta diciembre de 2027, aunque existe la posibilidad de extenderlo hasta 2030. El club aurinegro recibió al delantero con entusiasmo y lo presentó como una incorporación importante para afrontar sus próximos desafíos.

Woiski se fue libre de River y es nuevo jugador de Deportivo Tachira

Ahora, aquel futbolista que llegó a River con una cláusula de 100 millones de euros tendrá la posibilidad de empezar nuevamente su carrera profesional en Venezuela. Woiski buscará allí la continuidad que no encontró en Núñez y tratará de demostrar las condiciones que alguna vez lo llevaron a ser considerado una de las grandes apuestas de futuro del Millonario.