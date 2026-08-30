EN VIVO Aldosivi madrugó en La Paternal y le gana a Argentinos

Andrés Vombergar se la encontró y tocó al gol. Tras la corrección del VAR, lo festejó. (Foto archivo)

De entrada, Aldosivi sacó ventaja en el "Diego Armando Maradona".

11' Argentinos manejaba la pelota pero no llegaba con peligro. Andrés Vombergar capturó una pelota dentro del área, tocó al gol y el línea levantó la bandera. El VAR corrigió y hay festejo del "tiburón".