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Torneo Clausura

EN VIVO Aldosivi madrugó en La Paternal y le gana a Argentinos

El equipo de Mariano Felices golpeó de entrada. El VAR cambió la decisión del campo, Vombergar estaba habilitado y festeja el "tiburón".

Andrés Vombergar se la encontró y tocó al gol. Tras la corrección del VAR, lo festejó. (Foto archivo)

30 de Agosto de 2026 17:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

De entrada, Aldosivi sacó ventaja en el "Diego Armando Maradona".

11' Argentinos manejaba la pelota pero no llegaba con peligro. Andrés Vombergar capturó una pelota dentro del área, tocó al gol y el línea levantó la bandera. El VAR corrigió y hay festejo del "tiburón".

 

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