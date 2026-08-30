EN VIVO Aldosivi madrugó en La Paternal y le gana a Argentinos
El equipo de Mariano Felices golpeó de entrada. El VAR cambió la decisión del campo, Vombergar estaba habilitado y festeja el "tiburón".
30 de Agosto de 2026 17:11
Por Redacción 0223
PARA 0223
De entrada, Aldosivi sacó ventaja en el "Diego Armando Maradona".
11' Argentinos manejaba la pelota pero no llegaba con peligro. Andrés Vombergar capturó una pelota dentro del área, tocó al gol y el línea levantó la bandera. El VAR corrigió y hay festejo del "tiburón".
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