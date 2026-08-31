Vení a llorar con nosotros: mirá el emotivo video de despedida de Messi
Después de la carta con el anuncio, el capitán publicó un video de su historia con la celeste y blanca.
31 de Agosto de 2026 13:30
Por Redacción 0223
PARA 0223
No estábamos preparados para este momento. Y todavía falta lo peor, que será el día que deje la práctica oficial y ya no lo veamos más jugando por los puntos. Pero este es un golpe durísimo para todos. Esperado, pero no por eso menos duro. Lionel Messi anunció que se retira de la Selección después de 21 años y dejará un vacío imposible de llenar. El capitán subió un video con su historia con la celeste y blanca y un tema de Soledad que emociona a todos.
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