Vení a llorar con nosotros: mirá el emotivo video de despedida de Messi

No estábamos preparados para este momento. Y todavía falta lo peor, que será el día que deje la práctica oficial y ya no lo veamos más jugando por los puntos. Pero este es un golpe durísimo para todos. Esperado, pero no por eso menos duro. Lionel Messi anunció que se retira de la Selección después de 21 años y dejará un vacío imposible de llenar. El capitán subió un video con su historia con la celeste y blanca y un tema de Soledad que emociona a todos.