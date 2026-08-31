Cuenta DNI: Banco Provincia duplica el reintegro para salir a comer afuera solo por un día de septiembre

Banco Provincia anunció una importante novedad dentro del calendario de promociones de Cuenta DNI para el mes de septiembre. La billetera digital sumará una jornada especial en el rubro gastronómico con un reintegro superior al esquema habitual de los fines de semana. La medida permitirá a los usuarios acceder a un descuento del 30% con un tope de devolución por persona fijado en 15.000 pesos.

Cómo es la nueva promoción especial con Cuenta DNI para septiembre

La fecha elegida para implementar la bonificación exclusiva es el próximo 11 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro. Para alcanzar el tope de reintegro estipulado por la entidad financiera, las personas deberán realizar consumos que alcancen los 50.000 pesos durante esa jornada. Esta cifra casi duplica el beneficio regular de los sábados y domingos, cuyo límite habitual se ubica en 8.000 pesos semanales.

En septiembre se renuevan todos los descuentos.

En paralelo, la plataforma lanzará una nueva promoción orientada al cuidado de las mascotas durante los fines de semana. A partir de septiembre, los clientes dispondrán de un 30% de descuento en veterinarias y comercios del rubro pet shop los días sábados. Esta modalidad mantendrá un tope de devolución de 8.000 pesos por semana y por persona, cifra que se obtiene con un gasto aproximado de 26.650 pesos.

La grilla de beneficios continuará ofreciendo las promociones tradicionales en comercios de cercanía, con un 20% de rebaja de lunes a viernes y un tope de 6.000 pesos semanales. Asimismo, las compras en ferias, mercados bonaerenses y entidades educativas mantendrán el 40% de descuento diario. Para la compra de garrafas, la billetera virtual conservará la bonificación del 40% con un tope mensual fijado en 18.000 pesos.

Los pagos deben realizarse mediante QR o clave DNI.

El programa de descuentos estará vigente desde el primer día del mes en todos los establecimientos adheridos al sistema de cobro mediante código QR. La nómina completa de los locales participantes en cada municipio se puede consultar a través de las vías oficiales del banco. Con estas incorporaciones, la banca pública busca incentivar el consumo interno y acompañar el poder de compra de los usuarios bonaerenses.