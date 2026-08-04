Shakira se reencontró con un ex y crecen los rumores de una segunda vuelta

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de George Nader @george_n_nader aparecieron juntos en un restaurante en República Dominicana y explotaron los rumores de reconciliación después de 16 años.

En la foto que publicó el empresario George Nader en su Instagram se la ve a la cantante cómodamente apoyada sobre el hombro del hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

En la imagen también aparece Tonino Mebarak, el hermano mayor y colaborador de Shakira. Sin embargo, ninguno de los presentes en el encuentro realizó declaraciones luego de que Nader compartiera la foto, así que no hay más detalles oficiales sobre el motivo que llevó a los tres a encontrarse en el restaurante del país caribeño.

La artista colombiana se separó del jugador de fútbol Gerard Piqué en 2022 luego de 12 años juntos. Por lo que hace cuatro años que está soltera y es la primera vez que se hace público su acercamiento a su ex argentino con el que compartió una relación de 10 años entre 2000 y 2010.