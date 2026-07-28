Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años en un romántico evento en Italia

Claudio Rígoli, histórico periodista argentino, decidió mantener en absoluta reserva uno de los hitos más significativos de su vida: su matrimonio. A los 66 años, contrajo matrimonio con su pareja Elisa en Monte Isola, una encantadora isla situada en el lago Iseo, Italia.

La noticia trascendió cuando Pilar Smith, panelista del programa LAM, compartió detalles del evento, revelando que la boda tomó por sorpresa incluso a los colegas de Rígoli en El Nueve, canal donde trabaja desde hace años. Según explicó, solo unas pocas personas estaban al tanto de los planes de la pareja.

Durante el programa, se contó que Claudio solo había mencionado su viaje a Italia junto a Elisa, sin anticipar que aprovecharían esas vacaciones para formalizar su relación con una ceremonia tan especial.

Smith resaltó el perfil discreto que siempre ha caracterizado al periodista y agregó que ni siquiera algunos amigos cercanos, como Esteban Mirol, conocían la realización de la boda.

Las primeras imágenes del enlace comenzaron a difundirse cuando Elisa compartió en sus redes sociales fotos y videos de la ceremonia, que se llevó a cabo en un entorno rodeado por la calma y belleza natural del lago Iseo. Antes de llegar a Monte Isola, la pareja disfrutó de un recorrido por la ciudad de Roma.

Claudio Rígoli se casó en secreto a los 66 años: las románticas fotos de la boda en Italia

Para la ocasión, Elisa eligió un vestido strapless color hueso, con una silueta ajustada, frunces horizontales en la parte superior y una falda de gasa que le aportó movimiento al diseño. Completó su look con una torerita confeccionada en la misma tela.

Por su parte, Claudio optó por un traje de lino en tono claro, combinado con camisa blanca, cinturón marrón y una flor en la solapa que hacía juego con el ramo de la novia.

Aunque la ceremonia fue íntima y se realizó en Italia, la pareja tiene previsto realizar una segunda celebración en Argentina, destinada a familiares y amigos que no pudieron acompañarlos en este primer encuentro.