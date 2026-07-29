"Llegó a su fin": el desgarrador comunicado de La Joaqui

Tras una semana de rumores y especulaciones, se confirmó que una de las parejas más queridas de la música le puso fin a su relación después de dos años.

Este miércoles, Joaquinha Lerena de la Riva, más conocida como La Joaqui, confirmó su separación de Facundo Almenara Ordoñez, alias Luck Ra, a través de un comunicado en redes sociales. Dijo que fue una decisión “aceptada con respeto” y vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas”. Asimismo, pidió “piedad mediática” para transitar el duelo.

La artista publicó un comunicado

“Queremos comunicar, antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, fue lo primero que escribió La Joaqui. “Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, siguió.

La cantante pidió "piedad mediática"

el cariño fue recíproco

En este sentido, remarcó que el cantante, con quien estuvo dos años en pareja, “siempre amó” a sus dos hijas, Shaina y Eva, y que, y dio a entender que la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas”. “Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que no vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y el aprendizaje que nos dejó esta etapa”, aseguró.

La intérprete de Butakera agradeció el apoyo y cariño recibido y pidió respeto a la privacidad de ambos, mientras se enfocan en sus respectivos “proyectos personales y profesionales”. Asimismo, le pidió “comprensión” a los medios de comunicación: “Los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediáticamente para poder transitarlo con el menor dolor posible. Gracias por acompañarnos”, sentenció.

La cantante pidió "piedad mediática"

Hasta el momento, el músico no se pronunció al respecto, pero ambos tuvieron una reacción que dio cuenta de la intención de erradicarse de la vida del otro y cortar el contacto: dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que, en la actualidad, puede llegar a valer más que mil palabras. No obstante, las fotos juntos en el feed del cordobés aún prevalecen.