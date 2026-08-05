Quilmes sacude el mercado y suma un gigante de 2,14 para ilusionarse en la Liga Argentina

Quilmes continúa armando un plantel con el objetivo de ser protagonista en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet. En las últimas horas, el conjunto marplatense llegó a un acuerdo con el pivote brasileño Rafael Alberton Rodrigues, un interno de 2,14 metros que aportará presencia física y experiencia internacional al equipo conducido por Sebastián Saborido.

Con 25 años, Alberton Rodrigues desembarcará en Mar del Plata tras su paso por Stockolmo de Uruguay, donde disputó el torneo de ascenso y dejó números más que interesantes. En 14 encuentros promedió 34 minutos en cancha, con 14,3 puntos por partido gracias a un 52% de efectividad en dobles, un 25% en triples y un 64,2% en tiros libres. Además, fue una de las principales referencias en los tableros al registrar un promedio de 13 rebotes por juego.

Antes de su experiencia en el básquet uruguayo, el pivote defendió la camiseta de Fortaleza en la NBB, la máxima categoría del básquet brasileño. Ese recorrido le permitió sumar rodaje en una de las ligas más competitivas de Sudamérica, un aspecto que Quilmes considera clave para reforzar una posición determinante dentro del equipo.

Con esta incorporación, el Tricolor dio por cerradas sus fichas mayores de cara a la temporada 2026/27. El plantel quedó conformado por el estadounidense Bryce Beamer, Valentín Duvanced, Federico Elías, los hermanos Manuel y Augusto Alonso, la continuidad de Pablo Alderete y ahora el arribo del pivote brasileño, que llega para completar un equipo con aspiraciones de pelear en los primeros puestos.

Con el plantel prácticamente definido, el Tricolor comenzará a enfocarse en la preparación para una nueva temporada de la Liga Argentina. La incorporación de Rafael Alberton Rodrigues marca el cierre del armado del equipo y renueva la ilusión de los hinchas marplatenses, que esperan volver a ver a Quilmes peleando por los puestos de privilegio en el ascenso nacional.