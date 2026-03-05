En su mejor momento: Quilmes quiere pelear por el ascenso y sumó a un nuevo base

El equipo de Javier Bianchelli anunció la contratación de un nuevo base para suplir la baja de Ludueña en esta última parte de la temporada.

Quilmes confirmó la incorporación del base Valentín Costa, quién se suma al plantel para disputar lo que resta de la temporada en la Liga Argentina de Básquet. El jugador, nacido en octubre de 1999, llega procedente de Ciclista Juninense y aportará alternativas en la conducción del equipo marplatense.

Costa cuenta con experiencia en la categoría tras sus pasos por GEPU San Luis, Rivadavia de Mendoza y La Unión de Colón. En la actual temporada disputó 27 partidos, en los que promedió 12,9 puntos en 30 minutos por encuentro, números que reflejan su protagonismo en la rotación del perímetro.

La llegada del base apunta a reforzar la posición de armador y darle mayor profundidad al plantel en un tramo clave del torneo luego de la importante baja de Santiago Ludueña por su lesión meniscal que lo dejó fuera de competencia por lo que resta de la temporada. Con buen manejo de balón y capacidad para generar juego, Costa buscará adaptarse rápidamente al sistema del equipo marplatense.

El nuevo refuerzo se integrará de inmediato al plantel y viajará con el equipo en la próxima gira, en la que Quilmes enfrentará a Racing de Avellaneda y Lanús, dos compromisos importantes en la continuidad de la competencia. En el “Cervecero” esperan que su aporte ayude a sostener el rendimiento del equipo en la exigente Liga Argentina en la que actualmente se ubica en el cuarto lugar con un récord de 17-9 y que sí suma las dos victorias a domicilio puede regresar a la ciudad entre los tres mejores de la tabla.