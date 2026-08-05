Impresionante despliegue: así fue el rescate de urgencia de Prefectura en altamar
El hombre, de 54 años, presentaba un cuadro de dolor precordial y fue trasladado de urgencia mediante un operativo aéreo coordinado por la Fuerza.
5 de Agosto de 2026 16:03
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante que sufrió una emergencia médica mientras navega a bordo del buque pesquero “Miss Tade” de bandera argentina, a unos 194 kilómetros (105 millas náuticas) de Bahía Blanca.
La Prefectura desplegó un avión desde Viedma y un helicóptero desde Mar del Plata con personal especializado
El operativo se inició cuando el capitán de la embarcación se comunicó con la Autoridad Marítima nacional para informar que uno de sus tripulantes, un ciudadano argentino de 54 años, presentaba dolor en el pecho y el brazo izquierdo.
El hombre, de 54 años, presentaba un cuadro de dolor precordial y fue trasladado de urgencia mediante un operativo aéreo coordinado por la Fuerza.
Tras una radioconsulta con el servicio médico de la Fuerza, el hombre fue diagnosticado con un cuadro compatible con dolor precordial y se recomendó realizar una aeroevacuación sanitaria para brindarle una asistencia más rápida y segura.
Mediante un operativo de aeroevacuación lograron salvar a un tripulante que había sufrido una emergencia cardícaca a bordo.
De manera coordinada, la Prefectura desplegó un avión desde Viedma y un helicóptero desde Mar del Plata con personal especializado, que localizaron el buque en el mar. Luego de las maniobras de aproximación, el paciente fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado por vía aérea hasta tierra firme, donde lo aguardaba una ambulancia para su derivación a un centro asistencial y la continuidad del tratamiento médico.
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