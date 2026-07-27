Tras el fallecimiento de dos marineros, Prefectura emitió una recomendación urgente

La Prefectura recordó que la última palabra en cuestiones de seguridad la tiene el mando a bordo.

La Prefectura Naval Argentina emitió una recomendación urgente dirigida a armadores, empresas operadoras y capitanes de buques pesqueros para reforzar los protocolos de seguridad en cubierta. Esta medida se tomó luego de que dos marineros cayeran al Mar Argentino durante maniobras operativas en zonas expuestas de las embarcaciones.

Los chalecos son especiales para este tipo de situaciones.

En ese contexto, la autoridad marítima subrayó la obligatoriedad del uso de chalecos certificados conforme al convenio internacional SOLAS. Estos chalecos técnicos son fundamentales para aumentar la tasa de supervivencia en caso de un desembarco accidental.

Los chalecos SOLAS presentan ventajas significativas en comparación con los modelos convencionales, ya que ofrecen mayor flotabilidad y visibilidad, elementos clave para la seguridad en altamar.

La Prefectura recordó que la última palabra en cuestiones de seguridad la tiene el mando a bordo.

A pesar de que el uso de la indumentaria de protección personal es una norma esencial, la Prefectura recordó que la última palabra en cuestiones de seguridad la tiene el mando a bordo. El capitán tiene la facultad de evaluar las condiciones hidrometeorológicas y puede decidir suspender las faenas, modificar las rutinas de trabajo o restringir el acceso a cubiertas expuestas si el estado del mar representa un riesgo para los marineros.

Con estas pautas, se busca minimizar la exposición a riesgos habituales en la actividad pesquera, como superficies resbaladizas por verdín o aceite, maquinaria pesada en movimiento y temporales inesperados en alta mar.