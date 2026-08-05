Carrefour baja hasta 15% el precio de más de 1.000 productos esenciales en Mar del Plata

Carrefour Argentina está presentando en Mar del Plata su campaña Precio Súper Bajo, una propuesta de accesibilidad que reduce entre un 5% y un 15% el precio de más de 1.000 productos esenciales de consumo diario.

La iniciativa estará disponible en el Hipermercado Carrefour de Avda. Constitución 7598, Mar del Plata, e incluye categorías como bebidas, lácteos, aceites, conservas y productos de higiene.

Entre las ofertas destacadas se encuentran el aceite de girasol Natura de 1,5 litros a $6.799, la leche larga vida parcialmente descremada 1% La Serenísima de 1 litro a $2.770, el papel higiénico Higienol Hoja Simple Max 4 rollos de 80 metros a $5.359, la yerba mate Playadito Suave de 1 kg a $4.870 y la harina de trigo 000 Cañuelas de 1 kg a $885, como parte de una canasta de más de 1.000 productos esenciales con precios reducidos.

La campaña “Precio Súper Bajo” ya está disponible en el hipermercado de avenida Constitución 7598

"En la búsqueda de brindar mayor accesibilidad a nuestros clientes, y luego del éxito de diferentes campañas, bajamos los precios en categorías esenciales con una canasta de más de 1.000 productos, con un precio menor entre un 5% y un 15%. Gracias a la respuesta de nuestros clientes en las distintas acciones que fuimos desarrollando, logramos mejorar los volúmenes y eso nos permite seguir acercando propuestas de ahorro concretas", señaló Leonardo Arcas, Director de Transformación Digital, Marketing y Ventas de Carrefour Argentina.

Con Precio Súper Bajo, Carrefour refuerza su compromiso de acercar una propuesta de accesibilidad para que más personas puedan acceder a productos esenciales a precios competitivos, manteniendo la calidad y variedad de su oferta.

La reducción de precios se aplica de manera directa sobre los productos participantes y no es acumulable con otras promociones vigentes ni con descuentos por medios de pago.