Wallace está de fiesta: Melodía del Barrio celebra sus dos años
Wallace prepara un domingo especial para celebrar los dos años de Melodía del Barrio, una de las bandas que viene ganando espacio en la escena local y que festejará su aniversario con un show en vivo para cantar, bailar y disfrutar entre amigos.
Por Redacción 0223
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Wallace vivirá un domingo especial con el festejo por los dos años de Melodía del Barrio, una de las bandas que viene creciendo en la escena local y que celebrará su aniversario con un show pensado para cantar, bailar y compartir una verdadera fiesta.
La agrupación subirá al escenario para recorrer las canciones que marcaron su historia y celebrar junto al público un nuevo año de trayectoria, en una noche que promete mucho ritmo y un clima ideal para disfrutar entre amigos.
Como en cada domingo, Wallace acompañará la propuesta con sus promociones habituales: happy hour, pizza gratis para mesas de mujeres y el tradicional menú especial de pizza y bebida para quienes quieran festejar su cumpleaños junto a sus invitados.
Con música en vivo, gastronomía y el ambiente festivo que caracteriza al bar, Wallace invita a cerrar el fin de semana celebrando al ritmo de Melodía del Barrio.
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