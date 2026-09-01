Denuncian cobros indebidos de paquetes del Banco Provincia: cuándo los devuelven

Desde la institución explicaron que se trató de un error operativo del sistema de banco Provincia.

El Banco Provincia admitió que un error operativo provocó débitos indebidos en las cuentas sueldo de miles de clientes, con descuentos que alcanzaron los $95.000. La entidad bonaerense informó que ya identificó la falla y comenzó a restituir automáticamente los importes descontados por error.

Desde la institución explicaron: «Detectamos una incidencia operativa que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas». Además, confirmaron que «la situación fue identificada y corregida», y que la devolución del dinero se realiza sin necesidad de que los usuarios realicen trámites adicionales.

El Banco Provincia aseguró que para las 10 de la mañana del día siguiente a la detección del problema, la mayoría de los descuentos erróneos ya habían sido revertidos. La entidad calificó el inconveniente como transitorio y pidió disculpas por las molestias ocasionadas: «Estamos trabajando para completar la normalización de todos los casos alcanzados a la mayor brevedad».

Los cobros indebidos motivaron numerosas denuncias de empleados estatales y jubilados, quienes reportaron débitos automáticos bajo el concepto de gastos de mantenimiento, algunos por montos muy elevados. Un cliente afectado denunció: «Banco Provincia nos está descontando, como la vez anterior, $95.000 por mantenimiento de la cuenta a todos los trabajadores. Son descuentos aplicados a las cuentas sueldo».

Otro usuario, trabajador del sector educativo, relató que le descontaron $70.000 y que resultó imposible comunicarse para reclamar: «Te tienen en espera y después te cortan porque dicen que están colapsados». Las quejas también se multiplicaron en redes sociales, donde los clientes manifestaron su enojo por tener que enfrentar un error bancario sin culpa propia.

Este tipo de inconveniente no es nuevo para el Banco Provincia. En diciembre del año anterior, un error similar provocó descuentos automáticos incorrectos que afectaron cuentas que no debían ser debitadas. En aquella ocasión, los montos denunciados oscilaron entre $60.000 y más de $80.000 bajo la denominación «Comisión Mantenimiento Paquete».

La reiteración del problema generó preocupación entre los usuarios, pero la rápida respuesta del banco permitió devolver la totalidad de los montos en horas del mediodía.