Denuncian un "vaciamiento" de Pami en Mar del Plata: afirman que dieron de baja a cerca de 40 mil capitados

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un "vaciamiento" del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) tras dar de baja a cerca de 40 mil capitados en dos clínicas de Mar del Plata.

A través de un comunicado, desde el gremio señalaron que afiliados y afiliadas de la Unidad de Gestión Locla (UGL) XI (Mar del Plata y la región) quedaron "a la deriva".

La clínica Mar del Plata arrastra un largo historial de conflictos gremiales y laborales.

A la baja que se había conocido la semana pasada de 8 mil jubilados y pensionados que se atendían regularmente en el Sanatorio Belgrano, este martes por la mañana se conoció el recorte de cerca de 30 mil capitados en la Clínica Mar del Plata, ex Hospital Español.

"Solo pueden atender ambulatorio porque es libre cápita. No hay guardia ni cirugías. No les asignaron una nueva clínica", explicaron fuentes consultadas por 0223.

Si bien la reasignación de cápitas todavía no fue oficializada, se estima que la mayoría de los afiliados serán derivados al Sanatorio Avenida, ubicado en Lamadrid entre Avellaneda y Alvarado, o a la Clínica Mitre, sobre avenida Luro entre Italia y Neuquén.

Este miércoles habrá una marcha a las puertas de Pami.

"Esto es parte del desguace del Pami"

"A esto se le suma la caída de prestadores por fuera de las clínicas, el conflicto de la Clínica Mar del Plata, la renuncia de médicos de cabecera, los estudios y laboratorios con topes", agregaron desde la seccional local de ATE que conduce Ezequiel Navarro.

"Todo esto tiene una consecuencia dañina para la afiliada y el afiliado; el abandono es total ya que debe ir a las diferentes agencias o bocas de atención a pedir soluciones. Esto es parte del desguace del PAMI, lo que genera una demanda que hoy en día es mayor a la que las y los trabajadores ya veníamos teniendo años anteriores con largas filas desde temprana hora ocasionando turnos con más de un mes para poder dar alguna respuestas”, comentaron.

Ante esta situación, desde ATE convocaron a una protesta que se realizará este miércoles a las 11 de la mañana en las puertas del instituto, ubicado en avenida Independencia al 1500.