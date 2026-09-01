El presidente de la FIA dejó una frase que ilusiona del regreso de la Fórmula 1 a Argentina

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, declaró que “sería muy bueno para Argentina y para la categoría” el regreso de la Fórmula 1 al país. El máximo mandatario de la entidad opinó que el país tiene “historia y trayectoria” suficiente para volver a alojar a la categoría por primera vez desde 1998.

Además, el mandatario mantuvo una reunión con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se le presentaron las obras que se realizan en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Mohammed Ben Sulayem dio un mensaje más que positivo para los argentinos simpatizantes del automovilismo, con la posibilidad del regreso de la categoría al país. Impulsada por la notable presencia del piloto Franco Colapinto, que ya atraviesa su tercera temporada como piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial, se comenzaron a trazar obras en el autódromo Gálvez con el objetivo de volver a firmar contrato y organizar el vigesimosegundo Gran Premio de la Argentina de la historia.

Sobre este tópico, Ben Sulayem confirmó que apoyará el regreso de la F1 y del Campeonato Mundial de Rally (WRC) al país, ya que Argentina se lo merece por su “historia y trayectoria”. Siendo el suelo donde nació el legendario piloto Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de la Fórmula 1 y dueño del récord hasta la aparición del alemán Michael Schumacher, además de contar con otros pilotos destacados de la máxima categoría de monoplazas como José Froilán González y Carlos Reutemann, Ben Sulayem catalogó de “enorme” el amor de los argentinos por el “motor”.

Luego de dar un fuerte mensaje político, comentando que “la situación económica actual alienta a captar estos grandes eventos”, el presidente de la FIA dejó en claro que no tiene dudas desde lo emocional, aunque enfatizó en que se debe “atravesar un proceso”, trazando un plan de negocios y con la evaluación necesaria del cupo en el calendario deportivo de la categoría. “Si la Argentina entra, alguien tiene que salir”, continuó el mandatario, por lo que deberá evaluar las prioridades y priorizar el negocio, que opinó que “sería muy bueno para la Argentina y la categoría”.

Sus declaraciones se dieron luego de una reunión con Jorge Macri, quien valoró el “posicionamiento global alejado de centros de conflicto” del país, la “transformación por completo” que recibe la pista y sentenció: “El único autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”.



