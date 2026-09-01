Fallo contra el aumento de tarifas de Osse: “No pone en riesgo la continuidad del servicio”

Luego de las manifestaciones realizadas por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse) para llevar tranquilidad ante el impacto del fallo de la Cámara de Apelaciones que cuestionó el aumento tarifario aplicado a comienzos de 2024, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidores (Adduc), que promovió la demanda colectiva, también aseguró que la resolución judicial no pone en riesgo la continuidad de la empresa, la prestación de los servicios sanitarios ni la ejecución de las obras necesarias para General Pueyrredon.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que tanto la demanda como las sentencias dictadas en primera y segunda instancia se vinculan con el incremento tarifario del 142,7% dispuesto en diciembre de 2023 sin participación previa de los usuarios. En ese sentido, sostuvo que la resolución judicial contempla mecanismos para compatibilizar el eventual reintegro de las sumas cobradas con la sustentabilidad de la empresa.

La entidad demandante expuso su voluntad de encontrar una salida consensuada junto a Osse y el Municipio.

“La propia condena judicial contempla que la restitución de las sumas cobradas ilegítimamente a los usuarios pueda instrumentarse mediante un plan de reintegro en cuotas”, señaló Adduc, representada por el doctor Gabriel Martínez Medrano, al remarcar que esa alternativa busca evitar que el cumplimiento de la sentencia afecte la situación financiera de la empresa y, consecuentemente, la continuidad del servicio público.

De esta manera, la asociación coincidió con uno de los principales planteos realizados por Osse tras conocerse el fallo: no existe, a su criterio, un riesgo operativo derivado de la resolución judicial. La empresa había destacado que la prestación de los servicios y las obras previstas no se encuentran comprometidas, mientras que Adduc hizo hincapié en que la propia sentencia contempla una modalidad de devolución gradual.

Este martes Osse emitió un comunicado donde llevó tranquilidad y adelantó que presentará un recurso extraordinario para ir a la Suprema Corte.

Adduc cuestionó la falta de diálogo

Más allá de esta coincidencia, la asociación volvió a cuestionar la falta de instancias de diálogo durante los años que llevó la tramitación del expediente judicial. “Adduc lamenta que durante los años en que se tramitó el proceso judicial no haya sido posible instrumentar mecanismos de diálogo y concertación que permitieran arribar a una solución razonable y equilibrada”, expresó.

La entidad sostuvo que esa falta de acuerdo derivó en un conflicto que terminó con dos pronunciamientos judiciales que, según su interpretación, reconocieron la vulneración de los derechos de los usuarios y consumidores.

De todos modos, Adduc aclaró que la sentencia todavía no está firme y que existen recursos que podrían ser interpuestos. En ese marco, aseguró que respetará las vías recursivas correspondientes y continuará con la defensa de los usuarios en las instancias judiciales que sean necesarias.

La Cámara Contencioso Administrativo ratificó que el aumento de 2024 es ilegítimo por no haber contemplado la participación previa de los usuarios.

Al mismo tiempo, la asociación manifestó su disposición a retomar el diálogo institucional con el Municipio y con Osse para intentar encontrar una salida consensuada al conflicto. El objetivo, planteó, debería ser compatibilizar la devolución de las sumas reclamadas a los usuarios con la sustentabilidad de la empresa sanitaria.

“La defensa de los usuarios y la preservación de una empresa pública esencial para la ciudad no son objetivos incompatibles”, sostuvo Adduc. Y agregó que el desafío consiste en encontrar una solución que permita cumplir con ambos objetivos “dentro del marco de la legalidad”.