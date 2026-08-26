Video: así fue el robo de los medidores de agua que convirtió la calle en un río

La esquina de Alvarado y Catamarca se convirtió en un verdadero río durante la madrugada, luego de que un hombre robara dos medidores de agua ubicados frente a una vivienda y un comercio.

Según informaron vecinos de la zona, el hecho ocurrió alrededor de las 0.30 y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes a las que tuvo acceso 0223 se observa cómo el sujeto llega en bicicleta y, aprovechando que la calle se encontraba desierta, desciende del rodado y retira los medidores. Segundos después, el agua comienza a salir con gran presión y a recorrer la vereda hasta llegar a la calle, mientras el hombre escapa del lugar.

Desde Osse aclararon que los materiales no tienen valor de venta.

La rotura de las conexiones generó una importante pérdida de agua durante varias horas, mientras los frentistas aguardaban la intervención de Obras Sanitarias (Osse) para detener la fuga y reparar las instalaciones afectadas.

Los vecinos denunciaron que estos hechos delictivos suceden con regularidad.

Los vecinos señalaron además que el robo de medidores se repite con frecuencia en distintos sectores de la ciudad y sospechan que quienes los sustraen buscan vender sus componentes.

Sin embargo, desde Osse ya explicaron en distintas oportunidades que la sustracción de estos dispositivos no representa un negocio, debido al escaso valor de los materiales que contienen. A pesar de ello, los robos continúan generando inconvenientes para los vecinos y también importantes pérdidas de agua.