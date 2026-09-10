Fuerte choque entre dos autos en la ruta 88: hospitalizaron a un nene de 4 años y un hombre se encuentra grave

Un hombre de 69 años y un nene de 4 fueron hospitalizados después de que dos autos chocaran sobre la ruta 88 este jueves al mediodía en inmediaciones de la entrada al Parque Industrial General Savio de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró minutos antes de las 13 cuando, en circunstancias que son materia de investigación, un Toyota Corolla y un Volkswagen Up colisionaron a la altura del kilómetro 7 de la ruta que conecta Mar del Plata con Batán presuntamente en un intento de sobrepaso.

Como consecuencia del impacto resultaron heridos un menor de 4 años que viajaba en la parte trasera del primer vehículo junto a sus padres - todos con el cinturón de seguridad - y el conductor del segundo rodado, un hombre de 69 años.

Las víctimas fueron trasladadas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), respectivamente.

El Volkswagen Up quedó sobre la banquina.

De acuerdo a la información que pudo corroborar este medio, el menor sufrió traumatismo nasal y es evaluado por los profesionales médicos, aunque se encuentra fuera de peligro al igual que sus progenitores.En tanto, el automovilista hospitalizado ingresó al Higa inconsciente con politraumatismos y traumatismo de cráneo grave.

En el lugar, además, fue necesaria la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos de Batán, quienes procedieron a rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas dentro de los autos.