Clásico confirmado: Peñarol y Quilmes se vuelven a ver las caras en el Polideportivo

Que la noticia sólo esté adentro de la cancha. Peñarol y Quilmes se vuelven a medir de manera amistosa en el Polideportivo.

Es un triunfo del básquet argentino y de las dirigencias de Peñarol y Quilmes. Tras dos años sin disputarse por incidentes en las tribunas, trabajaron a la par para poder disfrutar una vez más del mejor partido del país y desde la seguridad dieron el visto bueno para que se realice el próximo miércoles 16 de septiembre a las 20 en el Polideportivo "Islas Malvinas".

La última reunión se llevó a cabo este jueves y Aprevide levantó el pulgar, que era lo único que faltaba. Desde los clubes, ya se habían puesto de acuerdo y se comprometieron a ayudar en todo lo necesario para que sea un éxito y una verdadera fiesta del deporte.

Con los equipos en diferentes categorías, se venían realizando los clásicos sin problemas, hasta que un enfrentamiento en las tribunas, a poco del final, obligó a la suspensión del encuentro en octubre de 2024, y a que, desde la seguridad, le cerrara las puertas para el futuro. Mucho trabajo interno y desde las instituciones, volvió a abrir esta posibilidad.

Obviamente, con policía de la provincia de Buenos Aires y seguridad privada, se prevee un operativo especial para albergar el choque amistoso que, además de lo importante en lo económico por las recaudaciones, es trascendente también para ambos en la preparación para las temporadas de Liga Nacional y Liga Argentina, respectivamente.