Miguel Pujol se quedó con la sexta etapa en Primera

El flamante campeón panamericano con la Selección Argentina, Miguel Pujol, le ganó la final al local Santiago Portabales.

El porteño Miguel Pujol, reciente campeón Panamericano por equipos con la Selección Argentina en Paraguay, se quedó con la final de la sexta etapa del calendario local de squash disputado en “Vasco Squash”. En el match decisivo derrotó al marplatense Santiago Portabales. La figura del torneo fue Blas Espina que se quedó con 2 categorías.

Luego de dos etapas del calendario anual disputadas en Necochea, la actividad volvió a Mar del Plata. “Vasco Squash”, con la familia Albelo como garantía histórica de este deporte en la organización del campeonato, llevó a cabo una competencia prolija y puntual.

Resultados finales

Primera: Miguel Pujol 3-1 a Santiago Portabales 11-1,12-10,10-12, 11-8

Intermedia: Felipe González Serdá derrotó 3-0 a Rodrigo Carabelos

Segunda: Fernando Marna venció 3-0 a Ignacio Albelo 12-10, 11-6, 11-4

Tercera: Blas Espina le ganó 3 a 0 a Baltazar Albelo 11-7, 11-7, 12-10

Cuarta: victoria de Blas Espina sobre Pablo Aristizábal

Quinta: Ignacio Roseinvag dio cuenta 3-1 de Guillermo Fernández

SM 40: Cesar Vazquez derrotó 2 a 1 a Walter Katz

La próxima convocatoria será en octubre en el complejo “Nick Squash”. Allí se disputarán de manera simultánea la competencia de Liga Marplatense y la Fecha Nacional. La Asociación Marplatense de squash, fiscaliza toda la actividad local e incluso la fecha del Campeonato Nacional.