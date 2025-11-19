Santiago Portabales festejó en "Casal" y se llevó la octava
Pasó una nueva etapa de la Liga Marplatense de Squash y en la categoría principal, uno de los hermanos fue el ganador del certamen que dirigió Matías Trota.
Se disputó en el complejo “Casal”, la octava etapa del calendario marplatense y zonal de la liga de squash. La Copa “Maronti- Pesca Argentina” quedó en manos de Santiago Portabales en la primera profesional al vencer a Felipe González Serdá 3 a 0 (11-8, 11-6, 11-6). El certamen tuvo como director a Matías Trota.
Finales por categoría
SM 40: Campeón Matías Pesoa al vencer 2 a 0 a Ramón Gross
Sexta: Ignacio Rosenvaing derrotó 3-1 a Felipe Decker (Necochea)
Quinta: Baltazar Albelo fue el campeón al vencer a Santiago Vigo 3-1
Cuarta: Ariel Canales derrotó 3-0 a Gonzalo Santilli de Necochea
Tercera: Bautista Romiglio se quedó con el título al vencer en la final a Lucas Pérez (Necochea) 3-0
Segunda: Galileo Climaco (Necochea) superó en la final 3 a 1 a Fernando Marna
Primera: Matías Carril derrotó 3 a 1 a Gastón Decker de Necochea (7-11, 11-6, 11-7 y 11-4), siendo bicampeón anual de la categoría.
Primera Profesional: Santiago Portabales le ganó 3-0 a Felipe González Serdá
Fair Play: Alejandro Jurio
En la ceremonia de entrega de premios, Gustavo Andrea Presidente de la Asociación Marplatense de Squash, invitó a la comunidad a formar parte de lo que será la gran fiesta nacional de menores. Del 5 al 7 de diciembre en “Nick Squash” (3 de febrero 3346), se desarrollará el “Clausura Nacional de Menores” con la organización de la Asociación Marplatense de Squash.
Mientras que a mediados del próximo mes en “Casal” se realizará el Torneo “Master” de la Liga con los 8 mejores jugadores de cada categoría para poner el broche de oro al año deportivo local.
