Santiago Portabales festejó en "Casal" y se llevó la octava

Se disputó en el complejo “Casal”, la octava etapa del calendario marplatense y zonal de la liga de squash. La Copa “Maronti- Pesca Argentina” quedó en manos de Santiago Portabales en la primera profesional al vencer a Felipe González Serdá 3 a 0 (11-8, 11-6, 11-6). El certamen tuvo como director a Matías Trota.

Finales por categoría

SM 40: Campeón Matías Pesoa al vencer 2 a 0 a Ramón Gross

Sexta: Ignacio Rosenvaing derrotó 3-1 a Felipe Decker (Necochea)

Quinta: Baltazar Albelo fue el campeón al vencer a Santiago Vigo 3-1

Cuarta: Ariel Canales derrotó 3-0 a Gonzalo Santilli de Necochea

Tercera: Bautista Romiglio se quedó con el título al vencer en la final a Lucas Pérez (Necochea) 3-0

Segunda: Galileo Climaco (Necochea) superó en la final 3 a 1 a Fernando Marna

Primera: Matías Carril derrotó 3 a 1 a Gastón Decker de Necochea (7-11, 11-6, 11-7 y 11-4), siendo bicampeón anual de la categoría.

Primera Profesional: Santiago Portabales le ganó 3-0 a Felipe González Serdá

Fair Play: Alejandro Jurio

En la ceremonia de entrega de premios, Gustavo Andrea Presidente de la Asociación Marplatense de Squash, invitó a la comunidad a formar parte de lo que será la gran fiesta nacional de menores. Del 5 al 7 de diciembre en “Nick Squash” (3 de febrero 3346), se desarrollará el “Clausura Nacional de Menores” con la organización de la Asociación Marplatense de Squash.

Mientras que a mediados del próximo mes en “Casal” se realizará el Torneo “Master” de la Liga con los 8 mejores jugadores de cada categoría para poner el broche de oro al año deportivo local.

