La sexta etapa de la Liga Marplatense tiene dueño: todos los ganadores y cómo sigue la actividad

El misionero Barreyro venía de ganar la medalla de oro en los Juegos "Jadar" y ratificó su dominio en nuestra ciudad.

El misionero Juan Segundo Barreyro ganó la sexta etapa de la Liga marplatense de Squash desarrolada en “Nick Squash”. Medalla de oro en los Juegos “Jadar”, venció en la final al marplatense Ramiro Albelo 3 a 1 y en semifinales había dejado en el camino al dueño de casa Federico Cioffi.

Resultados - Copa “Maronti”

Damas: Silvana Iurato a Selena Trotta 3-2

SM 40: Lito Levington a Walter Katz 2-0 (15-12,15-13)

Sexta: Baltazar Albelo a Blas Espina 3-2 (12-10,10-12,16-14,2-11,11-8)

Quinta: Emiliano Ferrari a Cristian Armentano 3-0 (13-11,11-9,12-10)

Cuarta: Bernardo Mastronardi (Necochea) a Ariel Canales 3-2 (11-2,7-11,7-11,12-10,11-6)

Tercera: José Gianera a Juan Pablo Fabre 3-0 (11-9,12-10,16-14)

Segunda: Tomás Decker a Galileo Climaco 3-0 (11-9,11-9,11-5)

Intermedia: Christian Sánchez a Tomás Decker 3-0 (11-9,11-8,11-5)

Primera Profesional: Juan Segundo Barreyro a Ramiro Albelo 3 - 1 (5-11,11-9,11-3,11-6)

La actividad continuará del 10 al 12 de este mes en Necochea con un torneo con puntaje nacional organizado por “Villa Díaz Vélez” y su flamante complejo que suma cancha de vidrio a su estructura. Mientras que la octava etapa del calendario marplatense se disputará en “Casal Squash” (Primera Junta 3140) del 8 al 16 de noviembre y el Master de la liga se jugará del 12 al 14 de diciembre en lugar a designar.

Por su parte, la Asociación Marplatense de Squash está organizando de manera minuciosa el “Clausura de Menores” a disputarse del 5 al 7 de diciembre en los principales clubes locales. Gustavo Andrea, Presidente de la AMSR, anhela tener el mejor campeonato del año y contar con jóvenes jugadores del país e incluso de países vecinos.

