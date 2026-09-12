Un policía fuera de servicio intervino en una pelea y redujo a un hombre armado con un cuchillo

Durante la tarde del viernes, en una feria comercial de la zona centro, ocurrió una pelea entre dos hombres terminó con uno de ellos reducido y detenido. Un policía que se encontraba fuera de servicio intervino para frenar la confrontación y descubrió que uno de los involucrados estaba armado con un cuchillo.

El hecho ocurrió en una feria ubicada en Moreno al 2800. El policía se encontraba junto a su pareja, también integrante de la fuerza, esperando un vehículo para dirigirse a prestar servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), cuando observaron la pelea e intervinieron para intentar frenarla.

En ese momento, el efectivo advirtió que uno de los hombres tenía un cuchillo tipo Tramontina y logró quitárselo. Una vez en la vereda, el sujeto se negó a seguir las indicaciones del policía y comenzó un forcejeo que terminó con ambos en el piso. El efectivo sufrió un golpe en la pierna derecha, aunque logró reducirlo.

Tras un pedido de apoyo, personal del Comando de Patrullas Norte llegó al lugar y detuvo al hombre de 33 años. La Policía también secuestró el cuchillo, que tenía una hoja de aproximadamente 20 centímetros.

La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por resistencia a la autoridad. Luego de ser notificado y al no registrar impedimentos legales, el hombre recuperó la libertad.