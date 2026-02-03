Atacó a su primo y lo dejó herido de gravedad en el tórax

El herido debió ser intervenido de urgencia en el hospital de Villa Gesell.

Un violento episodio se registró en Villa Gesell durante este martes 3 de febrero en la zona de Paseo 112, entre Avenida 15 y Circunvalación, donde personal policial debió intervenir ante un ataque con arma blanca ocurrido en el marco de un conflicto familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien momentos antes había atacado a su primo, de 25, provocándole una herida de carácter grave en la zona del tórax.

Como consecuencia del ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde quedó internada y fue sometida a una intervención quirúrgica.

Según se informó, la rápida actuación del personal policial permitió detener la agresión y facilitar la inmediata atención médica del herido.

Tras el procedimiento, tomó intervención la fiscalía en turno, que avaló lo actuado por las fuerzas de seguridad y dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales bajo la carátula de lesiones graves.