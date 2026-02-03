SUPLEMENTOS
Atacó a su primo y lo dejó herido de gravedad en el tórax

Un hecho de violencia ocurrido este martes derivó en la aprehensión de un hombre y la internación de un joven que resultó gravemente herido.

El herido debió ser intervenido de urgencia en el hospital de Villa Gesell.

3 de Febrero de 2026 17:41

Por Redacción 0223

Un violento episodio se registró en Villa Gesell durante este martes 3 de febrero en la zona de Paseo 112, entre Avenida 15 y Circunvalación, donde personal policial debió intervenir ante un ataque con arma blanca ocurrido en el marco de un conflicto familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años, quien momentos antes había atacado a su primo, de 25, provocándole una herida de carácter grave en la zona del tórax.

Como consecuencia del ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, donde quedó internada y fue sometida a una intervención quirúrgica.

Según se informó, la rápida actuación del personal policial permitió detener la agresión y facilitar la inmediata atención médica del herido.

Tras el procedimiento, tomó intervención la fiscalía en turno, que avaló lo actuado por las fuerzas de seguridad y dispuso la continuidad de las actuaciones judiciales bajo la carátula de lesiones graves.

 

