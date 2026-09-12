Sacrificio y mucha lucha pero no alcanzó: Aldosivi se vuelve de Mendoza con las manos vacías

El equipo de Javier Sanguinetti cayó en Mendoza con la "Lepra" por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Aldosivi cayó 4-3 con Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini. El equipo de Javier Sanguinetti peleó pero no le alcanza ante el líder de la tabla anual.

A los diez minutos luego de una serie de ataque de ambos equipos, Alex Arce desbordó por el sector izquierdo, tiró el centro al segundo palo y allí aparecía Ríos que la agarró de volea para vencer a Lucas Acosta y poner el 1-0 a favor de la "Lepra".

Pero Aldosivi no se quedó dormido, la jugada siguiente. Nicolás Cordero recuperó la pelota y se la dió a Nico Gaitán habilitó de manera perfecta a Tomás Fernández que remató cruzado y venció a Bolcato para poner el 1-1.

A los 18' el equipo de Alfredo Berti se puso nuevamente arriba en el marcador. Luego de un tiro de esquina desde el sector derecho, la pelota quedó picando en el área, la metió nuevamente adentro Ríos y allí llegó Florentín para empujar la pelota y poner al local 2-1 arriba.

A los 42 minutos el equipo local volvió a generar peligro. Un centro cayó al área y en el forcejeo entre Florentín y Cordero, el jugador de Aldosivi la toca con la mano. A instancias del VAR, Darío Herrera la revisó y cobró el penal que cambio por gol Alex Arce para poner el 3-1.

Luego de un posible penal que no le cobraron a favor al "Tiburón" el equipo de Sanguinetti no bajó los brazos y a los 58' minutos consiguió descontar. Nico Gaitán le tiró la pelota en profundidad a Tomás Fernández que llegó al fondo, tiró el centro atrás y apareció el "Pata" Castro que de cabeza puso el 3-2.

Cuando parecía que el equipo marplatense estaba para empatarlo el local volvió a ampliar el marcador. A los 75' minutos Matías Fernández hizo una gran jugada por la derecha, dejó en el camino a Rochi González y tiró el centro atrás para que Arce remate y ponga el 4-2.

En el minuto 90 volvió a descontar el "Tiburón" que hizo un gran sacrificio. Luego de una serie de rebotes la pelota le quedó a Pombo que fue el último que la empujo y puso el 4-3 para poner un final infartante.

Con este resultado el equipo de Sanguinetti se mantiene en el puesto 29 de la tabla anual con 13 unidades a siete puntos de Deportivo Riestra. Y en la tabla de promedios también en el puesto 29 con 46 unidades en 57 partidos disputados. El próximo lunes el equipo marplatense recibirá en el José María Minella a Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 30- Nicolás Bolcato; 28- Alex Vigo, 40- Ivan Villalba, 2- Leonardo Costa, 3- Juan Elordi; 11-Gonzalo Ríos, 5- Tomás Bottari, 25-José Florentín; 43- Fabrizio Sartori, 9- Alex Arce, 17- Maxi Salas. DT: Alfredo Berti.

Cambios: Matías Fernández y Luis Sequeira por Fabrizio Sartori y Gonzalo Ríos. Leonel Bucca por Tomás Bottari. Diego Crego y Luis Días por Juan Elordi y Maxi Salas.

Aldosivi: 42- Lucas Acosta, 14- Elías López, 25- Néstor Breitembruch, 32- Joaquín Pombo, 38- Mateo Vales, 8- Martín García, 19- Lucas Castro,24- Felipe Anso, 27- Tomás Fernández, 10- Nicolás Gaitán; 29- Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios: 62' Rochi González y Matías Godoy por Mateo Vales y Felipe Anso. Andrés Chávez por Nicolás Cordero; Santiago Moya y Bautista Dadín por Elías López y Lucas Castro.

Resultado: 4-3

Goles: 9' Ríos (I); 12' Fernández (A); 18' Florentín (I); 48' Arce (I); 58' Castro (A); 75' Arce (I); 90' Pombo (A).

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Bautista Gargantini